MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriManisaspor eve kapandı
GeriFutbol Manisaspor eve kapandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 13:07,Son Güncelleme:/

Manisaspor eve kapandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manisaspor eve kapandı
Abone Olgoogle-news

TFF 3. Lig 1. Grup'ta transfer yasağıyla tamamen altyapı oyuncularından kurulu kadroyla ayakta kalmaya çalışan Manisaspor, dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağından en çok etkilenen Ege ekibi oldu.

Son 3 yılda üst üste 3'üncü kez küme düşerek salgın yüzünden ara verilen ligden amatöre düşmesi haftalar önce kesinleşen siyah-beyazlı ekibin 37 sözleşmeli profesyonel futbolcusundan 30'u, 28 kişilik mevcut kadrosundan ise 25'i 20 yaşın altında...

Manisaspor'un mevcut kadrosundan yalnız takımın en yaşlı futbolcusu olan 22 yaşındaki Barış ile 21 yaşındaki Mert Uygun ve Samed Can sokağa çıkabilecek. Tarzan lakaplı kulüpte 1 Ocak 2000 doğumlu Atakan, 6 Ocak 2000'de doğan Doğukan ve 8 Ocak 2000'de dünyaya gelen Cemal Haktan, kıl payıyla sokağa çıkma yasağı sınırına takıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle