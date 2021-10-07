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Manisa FK itiraz etmedi! Kural hatası iddiaları...

#TFF 1. Lig#Manisa FK#TFF
Manisa FK itiraz etmedi Kural hatası iddiaları...

TFF 1’inci Lig’deki tarihinin ilk sezonuna üst üste 3 galibiyetle başlayıp, ardından son 5 maçını kaybeden Manisa Futbol Kulübü, son Eyüpspor deplasmanında yaşanan kural hatası iddiaları sonrası Futbol Federasyonu’na itirazda bulunmama kararı aldı.

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Eyüp Stadı’nda oynanan maçın 90+1’inci dakikasında skor 2-2 berabereyken rakip takımdan Enes Keskin’in attığı galibiyet golünden hemen önce Hakem Alper Çetin’in penaltı düdüğü çalıp oyunu durdurmasına rağmen golü vermesinin açık bir kural hatası olduğu iddia edilirken, Manisa ekibi pozisyona itiraz etmeyecek. 

Kritik maçta kural hatası Televizyondan duyuldu ama...

Kritik maçta kural hatası! Televizyondan duyuldu ama...

İstanbul deplasmanının uzatma bölümünde yaşanan tartışmalı pozisyon sonrası TFF maçın kaldığı yerden penaltı vuruşuyla devam etmesi kararı bile verse dezavantajlı bir konumda olacak Manisa FK, bu randevuyu unutup önüne bakma kararı aldı.

Eyüp deplasmanı sonrası takımı geçen yıl 2’nci Lig’de rekor kırarak namağlup şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Serkan Özbalta’yla yollarını ayıran Manisa FK’da teknik adam arayışı da sürüyor.

Yönetimin ismi geçen Yalçın Koşukavak ve Cüneyt Dumlupınar’la görüşme yapmadığı, ligi iyi bilen, tecrübeli, takımı içinde bulunduğu psikolojik durumdan çıkarabilecek bir isimle anlaşılacağı öğrenildi.

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#TFF 1. Lig#Manisa FK#TFF