Eyüpspor-Manisa FK maçında kural hatası!

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Murat Fevzi TANIRLI - TFF 1. Lig’de Eyüp-Manisa FK maçında skor 2-2’yken enes 90. dakikada ev sahibini 3-2 öne geçiren golü attı. Ancak Enes vuruş yapmak üzereyken, Alper Çetin penaltı düdüğünü çalmıştı.

Enes topu ağlara gönderince, hakem de penaltıdan vazgeçip santraya dönüp golü verdi. Maç yayınında gol öncesi düdük net duyuldu.

Kurallara göre; gol iptal edilip penaltı verilmeliydi. Hakemin düdük çalarak durdurduğu pozisyonun avantajı olmaz ve oyun penaltı ile başlamalıydı. Bu noktada gol esnasında top oyunda değildir ve geçersiz durumdadır.

ENDİŞEM SÜPER LİG’DE NELER YAPABİLECEKLERİ

Yeni jenerasyon hakemlerde çok tehlikeli bir davranış gözlemliyorum: Bir şeyleri ört bas etme, gizleme çabası! Geçen sezon da Turgut Doman, İstanbul-Samsun maçında yanlış oyuncuya 2. sarı kart gösterip atmış, hata yaptığını anlayınca raporunu direkt kırmızı olarak kasten hatalı doldurmuştu. Ama kurtaramadı, sezon boyu görev alamadı. Her hakem hata yapacaktır. Tecrübe böyle kazanılır. Oyun kurallarına bağlı kalarak, dürüstçe hatanızı kabul edeceksiniz. Çakallıkları bu seviyedeyken düşünmeye başlayan hakemlerin, gelecekte Süper Lig’de yapabileceklerine dair konular beni çok endişelendiriyor.