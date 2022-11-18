Manchester United'dan Cristiano Ronaldo için yeni açıklama! Ayrılık...

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Piers Morgan'a verdiği, kulüp ve görev yapan teknik direktörlerle ilgili ağır sözler barındıran röportajla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Ronaldo'nun röportajının basına ilk düştüğü gün kulüpten yapılan açıklamada Ronaldo'nun açıklamalarının inceleneceği ve değerlendirildikten sonra açıklama yapılacağı ifade edilmişti.

Röportajın tamamının yayınlanmasından sonra ise Manchester United şu açıklamayı yaptı: Kulüp yönetimi, Cristiano Ronaldo'nun röportajına yanıt olarak bu sabah uygun adımlar atmıştır. Bu süreç sonuçlanana kadar daha fazla yorum yapılmayacaktır.

"YOLLAR AYRILACAK"

Manchester United'ın açıklamasının ardından İngiliz basınında çıkan haberlerde Manchester United'ın Ronaldo ile yolları ayırmak için resmi girişimlere başladığı ifade edildi. Haberlere göre kulüp yönetimi, Ronaldo'nun sözleşmesinde kalan 16 milyon poundluk kısmı ödemeden yolları ayırmanın formülünü arıyor. Dev kulübün ayrıca Ronaldo'ya dava açmaya hazırlandığı da belirtiliyor.

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Ronaldo'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Ronaldo MANCHESTER UNITED İLE İLGİLİ NELER DEDİ?

"ERIK TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

Manchester United bana ihanet etti. Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı göstermem. Çok fazla üzerime geliyorlar ve beni sürekli takımdan ayrılmam için zorluyorlar. Kötü gidişatın sebebi benmişim gibi gösteriliyorum. Sadece teknik direktör değil kulüpteki birkaç kişi daha bunu yapıyor. İhanet uğramış gibi hissediyorum. Buna cevap vermemeliyim. Bilmiyorum... Ama neyse umurumda değil. İnsanlar doğruyu dinlemeli. Evet, ihanete uğramış hissediyorum. Bazılarının beni burada istemediğini hissediyorum. Sadece bu sezon değil geçen sezon da...

"TARAFTARLAR GERÇEĞİ BİLMELİ"

Bence taraftarlar gerçeği bilmeli. Bu kulüp için en iyisini istiyorum. Bu yüzden Manchester United'a geldim. Ama burada City, Liverpool ve hatta şu anki Arsenal gibi en üst seviyeye ulaşmamıza yardımcı olmayan bazı şeyler var. Bence bir noktada bu kulüp zirvede olmalı ama ne yazık ki değil. Picasso'nun dediği gibi bir şeyi yeniden yaratmak için önce onu yok etmeniz gerekiyor. Buna benimle başlarlarsa bu sadece benim bir sorun. Manchester United'ı seviyorum, taraftarları seviyorum. Onlar her zaman benim yanımdalar. Ama farklı bir şeyler adına çok, çok şeyi değiştirmeleri gerekiyor. Kulübün hak ettiği yolda olmadığını herkesten daha iyi biliyor. Elbette farkında. Herkes farkında. Bunu göremeyenler... Görmek istemedikleri için kör taklidi yapıyorlar.

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"FERGUSON'DAN SONRA İLERLEME SIFIR"

Manchester United, Sir Alex Ferguson'ın görevden ayrılmasından sonra hiçbir gelişim gösteremedi. İlerleme sıfır. Hiçbir gelişim görmedim. Kalbimin sesini dinledim. Sir Alex bana 'Manchester City'ye gidemezsin' dedi. Ben de 'Tamam Patron' dedim

"RALF RANGNICK'İN ADINI BİLE DUYMADIM"

Bir teknik direktör bile değilseniz nasıl Manchester United'ın başındaki patron olacaksınız? Adını bile duymadım. Solskjaer ile yolları ayırıyorsanız a kalite bir menajeri takımın başına getirmelisiniz, bir sportif direktörü değil.

"YENİ DOĞAN KIZIMIN HASTALIĞINA İNANMADILAR"



"Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu. Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor."

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"BENİ 3 DAKİKALIĞINA OYUNA SOKMAK İSTİYORSUN"

Kariyerime saygı duyduğun için Manchester City karşısında beni oyuna almıyorsun ama Tottenham karşısında 3 dakikalığına beni oyuna sokmak istiyorsun. Ne anlamsız. Bana ek olarak 8 oyuncu daha Rayo Vallecano maçı bitmeden stadyumdan ayrılmıştı. Sadece benim adım anıldı. Geçen yıl birçok oyuncu aynı şeyi yaptı ama yüz karası olarak sadece benim adım anılıyor.

"SÖYLEDİĞİ ŞEYLER ÇÖPTEN İBARET"

Ceza aldıktan sonra eve geldim ve oğlum Cristiano, 'Baba maça gitmiyor musun?' dedi. Olayı öğrenince de 'Eğer dünyanın en iyi oyuncusu sensen, seni nasıl cezalandırabilirler?" dedi. Erik ten Hag sürekli olarak 'Bana adım attığını, beni beğendiğini vs.' söylüyor. Bunların hepsi basın için. Basının söylediği şeyler çöpten ibaret. Kimsenin beni istemediği gibi şeyler ki bu yalan. Ancak onlar 'Cristiano'yu kimseyi istemiyor' demeye devam ediyorlar.