Manchester United'dan 1 milyar Euro'luk imza

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Premier Lig ekiplerinden Manchester United, dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas ile 900 milyon pound’luk (yaklaşık 1.04 milyar Euro) yeni sözleşme imzalayarak sponsorluk anlaşmasını 10 yıl daha uzattı. Şirketin 750 milyon pound’luk eski 10 yıllık anlaşması bitmeden yenilenen bu sözleşme Haziran 2035’te sona erecek. Bu, yıllık ücret baz alındığında Premier Lig tarihinin en yüksek rakamlı sözleşmesi olurken, dünya genelinde Real Madrid ve Barcelona’nın anlaşmalarının ardından ikinci sırada yer aldı.

DEVLER LİGİ YOKSA YÜZDE 30 DÜŞÜŞ

Chelsea de Nike ile 900 milyon pound’luk sözleşme imzalamıştı ancak bu anlaşma 10 değil, 15 yılı kapsıyordu. United’la ilk olarak 1980-1992 arası malzeme sağlayan Adidas, verilen aranın ardından 2015-16’da yeniden Kırmızı Şeytanlar ile iş birliğine girmişti. Anlaşmadaki 1 milyon Euro’nun ‘minimum garanti ücret’ olduğu belirtilirken, resmi olarak açıklanmasa da Şampiyonlar Ligi’ne katılımlarda ek ödemelerin yapılması bekleniyor. Eğer United üst üste 2 sezon Devler Ligi’ne gidemezse yıllık ödemeler yüzde 30 düşecek.

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TARiHiN EN PAHALI SPONSORLUK ANLAŞMALARI

KULÜP FİRMA SÜRE YILLIK ÜCRET

1. REAL MADRİD Adidas 2020-2030 130

2. BARCELONA Nike 2018-2028 115

3. MAN.UNITED Adidas 2025-2035 104

4. LİVERPOOL Nike 2020-2030 80

5. MANCHESTER CITY Puma 2019-? 75

6. CHELSEA Nike 2017-2032 70

7. ARSENAL Puma 2019-2024 70

8. JUVENTUS Adidas 2019-2027 53,5

9. BAYERN MÜNİH Adidas 2015-2030 50

10. TOTTENHAM Nike 2017-2033 35