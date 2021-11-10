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Manchester United'da taşlar yerinden oynuyor! Pogba kararını verdi, Solskjaer, Ronaldo ve yeni teknik adam...

#Manchester United#Paul Pogba#Ole Gunnar Solskjaer
Manchester Unitedda taşlar yerinden oynuyor Pogba kararını verdi, Solskjaer, Ronaldo ve yeni teknik adam...

Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Manchester United'da kısa süre içerisinde tüm dengeler değişebilir. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Paul Pogba geleceğiyle ilgili kararını verirken, takımdan gönderilmek istenen Ole Gunnar Solskjaer'in yerine getirilmek istenen teknik direktör de belli oldu.

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Fransa Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan ve en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen Paul Pogba, Manchester United'daki geleceğine dair kararını verdi. İngiliz ekibinde ayrıca, görevden alınması an meselesi olan Ole Gunnar Solskjaer'in yerine teknik direktörlük için sürpriz bir aday belirlendi.

Bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan Manchester United'da Paul Pogba, Liverpool'la oynanan ve 5-0 kaybedilen mücadeleye ikinci yarıda dahil olmuş ancak kısa sürede kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.

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İngiliz ekibindeki geleceği belirsizliğini korurken gördüğü kırmızı kartla taraftarların da kendisine cephe almasını sağlayan 28 yaşındaki orta saha, yaşadığı son sakatlıkla kararını netleştirdi.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNİ İSTEMİYOR

The Sun Gazetesi'nde yer alan habere göre; sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatma görüşmelerini ağırdan alan United'ın, yaşadığı sakatlık sonrası Pogba'yı tamamen gözden çıkardığı belirtildi. Ocak ayından itibaren istediği takımla görüşme hakkı bulunan Pogba'nın da United'ı kafasından sildiği kaydedildi.

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Manchester Unitedda taşlar yerinden oynuyor Pogba kararını verdi, Solskjaer, Ronaldo ve yeni teknik adam...

UNITED RAIOLA'DAN DA RAHATSIZ

İngiliz ekibinin, özellikle Pogba'nın menajeri Mino Raiola'nın tutumundan rahatsız olduğu ve Fransız futbolcunun bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılmasından mutlu oldukları ifade edildi.

SOLSKJAER'LE AYRILIK AN MESELESİ

Pogba'yla ilgili bu gelişmeler yaşanırken, Manchester United'daki değişim sadece Fransız oyuncuyla sınırlı kalmayacak. İngiliz ekibinin hedefi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'le de yollarını ayırmak... Hatta United, Solskjaer'in yerine getirebileceği ismi buldu.

HEDEFTE RANGNICK VAR

Sezon başından bu yana beklenen performansı gösteremeyen ve istikrarsız bir görüntü çizen United'da Norveçli teknik adamın koltuğu sallanırken, gündemdeki ilk teknik direktör adayı Ralf Rangnick...

İsmi özellikle Türk kulüpleriyle de sık sık anılan Alman teknik adam, sezon başında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın futboldan sorumlu genel müdürü olmuştu. Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak birçok üst düzey ismin yetişmesinde büyük katkısı olan 63 yaşındaki teknik adam, Manchester United'ın gündemine geldi.

Manchester Unitedda taşlar yerinden oynuyor Pogba kararını verdi, Solskjaer, Ronaldo ve yeni teknik adam...

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HAYALİ UNITED'I ÇALIŞTIRMAK

İngiliz ekibi, 'Profesör' lakaplı ünlü antrenörün zor bir kişiliğe sahip olması ve futbolun tüm kontrolünün kendisinde olmasını istemesi nedeniyle takımın başına geçirmeye soğuk baksa da, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel ve Julian Nagelsman'a ilham olacak kadar üst seviye bir çalıştırıcı olması nedeniyle Rangnick'i yeniden gündemine aldı.

Hayali Manchester United'ı çalıştırmak olan 63 yaşındaki teknik direktörle yapılacak yeni görüşmenin geniş kapsamlı olacağı ve anlaşmanın yakın olduğu öne sürüldü.

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Manchester Unitedda taşlar yerinden oynuyor Pogba kararını verdi, Solskjaer, Ronaldo ve yeni teknik adam...

OLE GİTMEZSE RONALDO GİDEBİLİR

Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in gönderilmesinin bir etkisi de Cristiano Ronaldo'nun geleceğine olacak...

İngiliz basınında yer alan habere göre; Ronaldo, United'ın sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde takımdan ayrılmak için yönetimle görüşme yapacak. 36 yaşında olmasına karşın Şampiyonlar Ligi'ni yeniden kazanmak isteyen Ronaldo'nun düşük hedefli turnuvalarda mücadele etmek istemediği kaydedildi.

Portekizli süper yıldızın, şimdiden geleceğine dair planlar için seçenekler oluşturduğu ifade edildi. Ronaldo'nun bu düşüncesi nedeniyle United yönetimi, Solskjaer'le yolları bir an önce ayırmanın planlarını yapıyor...

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#Manchester United#Paul Pogba#Ole Gunnar Solskjaer

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