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Son Dakika: Manchester United'da Ronaldo depremi! İkinci baharı kısa sürecek...

#Cristiano Ronaldo#Manchester United#Premier Lig
Son Dakika: Manchester Unitedda Ronaldo depremi İkinci baharı kısa sürecek...

12 yıl sonra Manchester United'a dönmesine karşın sezon başından bu yana hayal kırıklığı yaşatan Cristiano Ronaldo'nun ikinci baharı, beklenenden kısa sürme tehlikesiyle karşı karşıya...

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Sezon başında 12 yıllık aranın ardından Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo'nun ikinci baharı beklenenden kısa sürebilir.

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklenen performansı gösteremeyen ve hayal kırıklığı yaşatan Manchester United'da Ronaldo, sezon sonunda takımdan ayrılabilir.

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İngiliz basınında yer alan habere göre; United'ın sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde takımdan ayrılmak için yönetimle görüşme yapacak. 36 yaşında olmasına karşın Şampiyonlar Ligi'ni yeniden kazanmak isteyen Ronaldo'nun düşük hedefli turnuvalarda mücadele etmek istemediği kaydedildi.

Portekizli süper yıldızın, şimdiden geleceğine dair planlar için seçenekler oluşturduğu ifade edildi.

Manchester United'a imza attığında açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, tatil yapmaya değil kupalar kazanmaya geldiğini söylemiş ve "Manchester United'da hala bir şeyler kazanabileceğime dair bir hissiyatım vardı. Buraya tatile gelmedim. Bu takımda büyük bir potansiyel gördüğümü söyleyebilirim. Genç ve potansiyelli oyunculara sahipler. Ben kazanmak ve yeni bir yapı inşa edilmesi için buradayım" ifadelerini kullanmıştı.

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#Cristiano Ronaldo#Manchester United#Premier Lig

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