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Manchester United'da Mason Greenwood İngiltere'yi karıştırdı! Eski sevgilisine şiddet ve cinsel istismar şüphesiyle gözaltına alındı

#Mason Greenwood#Manchester United#Harriet Robson
Manchester Unitedda Mason Greenwood İngiltereyi karıştırdı Eski sevgilisine şiddet ve cinsel istismar şüphesiyle gözaltına alındı

Manchester United'ın İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, eski kız arkadaşına uyguladığı şiddet ve cinsel istismar iddiası ile ülke gündemini değiştirdi. Eski sevgilisi Harriet Robson'ın paylatığı fotoğrafların ardından skandal ortaya çıkarken, 20 yaşındaki oyuncu gözaltına alındı.

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İngiltere, Manchester United'ın genç futbolcusu Mason Greenwood'un, eski kız arkadaşı Harriet Robson'a hem fiziksel hem de cinsel şiddet uyguladığı iddialarıyla çalkalanıyor...

Harriet Robson'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve yayınlanan ses kaydı, iddiaların ciddiyetini ortaya koyarken, Greenwood'un kulübü Manchester United, iddialardan haberdar olduklarını ve olayı takip ettiklerini açıkladı.

CİNSEN İSTİSMAR VE ŞİDDET ŞÜPHESİYLE GÖZALTINDA

Mason Greenwood, şiddet ve cinsel istismar şüphesiyle gözaltına alındı.

Manchester polisi, konuyla ilgili "20'li yaşlarındaki erkek bir şüphelinin sorgulanmak üzere gözaltında tutulduğunu ve araştırmaların sürdüğünü doğrulayabiliriz." şeklinde açıklama yaptı.

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"BANA NE YAPTIĞINI BİLMEK İSTEYEN HERKESE..."

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20 yaşındaki futbolcunun eski kız arkadaşı Robson, sosyal medya hesabından vücudunda morlukların bulunduğu ve ağzı ile burnunun kanadığı fotoğrafları paylaştı ve "Mason Greenwood'un bana ne yaptığını bilmek isteyen herkese" mesajını yazarak aldığı darbelerin İngiliz futbolcu tarafından yapıldığını öne sürdü.

Manchester Unitedda Mason Greenwood İngiltereyi karıştırdı Eski sevgilisine şiddet ve cinsel istismar şüphesiyle gözaltına alındı

SES KAYDI DA ORTAYA ÇIKTI

Fotoğrafların dışında 22 Ekim tarihinde kaydedildiği belirtilen bir ses kaydı ortaya çıkarken, iddialara göre kayıttaki seslerin Greenwood ve Robson'a ait olduğu ve 20 yaşındaki futbolcunun Robson'ı cinsel ilişkiye zorladığı belirtildi.

Greenwood'un ısrarlı tavrına karşın Robson'ın cinsel ilişkiye karşı çıktığı da ses kaydındaki konuşmalarda yer aldı.

Fotoğrafların medyaya yansımasından birkaç saat sonra Harriet Robson, paylaşımlarını sosyal medya hesabından kaldırdı.

UNITED'DAN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan bu gelişmenin ardından Manchester United, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı ve olayın takipçisi olduklarını belirtti.

İngiliz kulübü açıklamasında, "Sosyal medyada dolaşan görüntü ve iddialardan haberdarız. Gerçekler ortaya çıkana kadar başka bir yorum yapmayacağız. Manchester United hiçbir şekilde şiddeti tasvip etmez" ifadelerine yer verdi.

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Manchester Unitedda Mason Greenwood İngiltereyi karıştırdı Eski sevgilisine şiddet ve cinsel istismar şüphesiyle gözaltına alındı

İLK TEPKİ DE GEA'DAN!

Mason Greenwood'un adının şiddet iddialarında yer almasına takım arkadaşlarından ilk tepki, kaptanlardan David de Gea'dan geldi. İspanyol kaleci, Greenwood'u sosyal medyadan takip etmeyi bırakarak tepkisini gösterdi.

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İLK SKANDALI DEĞİL! MİLLİ TAKIMDA...

İngiliz futbolcu, daha önce milli takım kampında da skandala karışmıştı.

2020 Eylül ayında UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak olan İngiltere'de Mason Greenwood ve Phil Foden, kaldıkları otele iki kadın çağırarak Covid-19 önlemlerini çiğnemiş ve olayın gündeme gelmesinin ardından özür dilemişti.

Skandalın ortaya çıkmasıyla Gareth Southgate, Greenwood ve Foden'ı kadrodan çıkarmış ve Greenwood o zamandan bu yana milli takımda görev yapamamıştı.

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#Mason Greenwood#Manchester United#Harriet Robson

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