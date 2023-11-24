Manchester United'da Erik Ten Hag, Galatasaray deplasmanından çekinmiyor

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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Manchester United’da teknik direktör Erik Ten Hag, takımın doğru yönde ilerlediğini ve güven inşa ettiğini ifade etti. Kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulunan Hollandalı teknik adam deplasmanda art arda oynayacakları Everton, Galatasaray ve Newcastle United maçları ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"DOĞRU YÖNDE İLERLİYORUZ"

"Sezona zorlu bir başlangıç gerçekleştirerek girdik. Ancak rakiplerle arayı kapatıyoruz. Premier League’de herkes puan kaybediyor. Şu ana kadar dış sahadaki karnemiz çok iyi. İyi bir ruh halindeyiz ve doğru yönde ilerliyoruz. Aralık ayındaki yoğun fikstür öncesi özgüven kazandığımızı düşünüyorum.”

"ATEŞLİ ATMOSFERLERDE DAHA İYİYİZ"

Erik Ten Hag, Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e zor anlar yaşatan Galatasaray ile oynayacakları maçtaki atmosferle ilgili ise “Bu takımın karakteri ve özellikleri, düşmanca atmosferi olan stadyumlarda ortaya çıkıyor. Ateşli atmosferler önünde oynamayı biliyoruz ve iç sahaya göre daha rahatız” dedi.

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