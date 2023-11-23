Real Madrid'den Mauro Icardi bombası! Galatasaraylıları üzecek haber...

Haberin Devamı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Brezilya Milli Takımı'nın Kolombiya ile oynadığı maçta sakatlanan ve yaklaşık olarak 2.5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Vinicius Jr.'ın yerini doldurmak için harekete geçti.

Sakatlıklarla boğuşan Madrid ekibinde Arda Güler, Eduardo Camavinga, Nacho Fernandez, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Thibault Courtois, Eder Militao ve Kepa gibi isimlerin tedavileri devam ediyor.

ANCELOTTİ: ICARDİ'Yİ İSTİYORUM



Tuttomercatoweb'in habere göre; Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti gözünü Türkiye'ye dikti. İtalyan hocanın, Vinicius Jr.'ın sakatlığı sonrası daha önce de kadrosunda görmek istediği Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'yi ocak ayında transfer etmek istediği belirtildi.

Haberin Devamı

DEVRE ARASI TRANSFERİ KARŞILIĞI 15 MİLYON EURO



Galatasaray, Mauro Icardi'yi sezon başında Fransız devi PSG'den 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Haberin detayında Kadrosunda şu an forvet olarak sadece Joselu'yu bulunduran Real Madrid'in, Arjantinli golcü Mauro Icardi için Galatasaray'a 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.





WANDA NARA'NIN YAKLAŞIMI NE OLACAK?



Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin aynı zamanda menajerliğini yapan eşi Wanda Nara'nın olası bir teklife nasıl bakacağı merak konusu oldu.

YILLIK 6 MİLYON EURO KAZANIYOR



Arjantinli yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılı takım, Icardi'ye yıllık 6 milyon Euro ödeyeceğini açıklamıştı.

Bu sezon Galatasaray'da 20 karşılaşmaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

SAHALARA DAHA FİT DÖNÜYOR



Beşiktaş derbisinde sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası sakatlık yaşayan ve tedavisi sürecinde bireysel antrenmanlarla maçlara hazırlanan yıldız futbolcu, milli maç arasında tamamen iyileşme aşamasına geldi.

Haberin Devamı

MADRİD'İN RAKİBİ CADİZ! ARDA KADRODA YOK



Ligde son maçında Valencia'yi sahasında 5-1'le geçen ve topladığı 32 puanla ikinci sırada yer alan Real Madrid, bir sonraki maçını 26 Kasım Pazar günü saat 20.30'da Cadiz ile deplasmanda oynayacak.

Sakatlığı süren Arda Güler bu maçın kadrosunda olmayacak.