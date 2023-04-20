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Manchester United’da aradığını bulamayan Wout Weghorst’a İstanbul yolu gözüktü!

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#Transfer#Wout Weghorst#Beşiktaş
Manchester United’da aradığını bulamayan Wout Weghorst’a İstanbul yolu gözüktü
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 07:00

İtalyan ve İngiliz basınından Hollandalı yıldız için çarpıcı iddia. Manchester United’ın, kiralık oynattığı Weghorst’un bonservisini kesinlikle almayacağı, Hollandalı oyuncunun Burnley’de kalma ihtimalinin de azalması nedeniyle Beşiktaş’a dönebileceği belirtildi.

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Beşiktaş’ta bu sezon geçirdiği muhteşem ilk yarının ardından gittiği Manchester United’da aradığını bulamayan Wout Weghorts’un yeniden siyah beyazlı ekibe dönebileceği iddia edildi. İtalyan tuttomercatoweb sitesi, Manchester United’ın sezon sonuna kadar Burnley’den kiraladığı Weghorst’un bonservisini almayacağını Hollandalı forvetin yaz aylarında yeniden Beşiktaş’a dönebileceği belirtildi.

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Manchester United’da aradığını bulamayan Wout Weghorst’a İstanbul yolu gözüktü

iŞLER iSTEDiĞi GiBi GiTMEDi 

Ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail de “Beşiktaş, yaz transfer döneminde Weghorst için hamle yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş sezonun bitmesini bekliyor” ifadelerini kullandı. Gazete “Weghorst, Manchester United için kısa dönemde bir çözüm olarak görülüyordu ancak işler pek beklendiği gibi gitmedi. Kulüp ondan istediği verimi alamadı. Manchester United kesinlikle onun bonservisini almayacak. Bu saatten sonra tekrar Burnley forması giymesi beklenmiyor. Weghorst’un çok sevildiği Türkiye’ye bu kez dönüşü kiralık olarak değil, bonservisiyle birlikte gerçekleşebilir” diye yazdı.

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YÖNETiM GÜNEŞ’i BEKLiYOR

Beşiktaş Yönetimi ise Weghorts hamlesini yapmak için teknik direktör Şenol Güneş’in raporunu bekliyor. Oyuncunun yönetimle görüşmelerde ‘Şartlarda anlaşırsak dönebilirim’ dediği öğrenilirken Güneş’in kesin raporuna göre harekete geçilecek. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan 30 yaşındaki futbolcunun, Burnley ile Haziran 2025’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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#Transfer#Wout Weghorst#Beşiktaş

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