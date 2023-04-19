Milli güreşçi Taha Akgül, 10. kez Avrupa şampiyonu oldu

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Hırvatistanın başkenti Zagrebde devam eden 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye, erkekler serbest stilde maçlarını tamamlandı. A Milli Güreş Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonasını 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamladı. Serbest stil A Milli Güreş Takımında Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk altın, Süleyman Atlı gümüş, İbrahim Çiftçi, Soner Demirtaş ve Emrah Ormanoğlu ise bronz madalya kazanan isimler oldular.



TAHA AKGÜL, 10UNCU KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU



Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 9-4 mağlup ederek 10uncu kez Avrupa şampiyonu oldu. Milli güreşçi Taha Akgül, son Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı ve 5-2 mağlup ettiği rakibi Gürcistanlı Geno Petriashvili ile bir kez daha karşı karşıya geldi. Maça kontrollü başlayan Taha, rakibini yerde yakaladı. İhtar ve çırpma puanlarıyla 5-0 öne geçerek devreyi 5-0 önde kapatan milli güreşçi, ikinci yarıya da hızlı başladı ve aldığı 4 puanla skoru 9-0 yaptı. Son bir dakikada rakibine 4 puan vermesine rağmen maçı 9-4 kazanan Akgül, 10uncu kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.



KIRILMASI ZOR BİR REKORA İMZA ATTI



Serbest stilde 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021 ve 2022de altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, bu yılda şampiyon olarak altın madalya sayısını 10a yükselti ve kırılması zor bir rekora imza attı.



FEYZULLAH AKTÜRKTEN ALTIN MADALYA



92 kiloda Feyzullah Aktürk altın madalya için Azerbaycanlı Osman Nurmagomedov ile karşılaştı. Maça kötü başlayan Feyzullah, rakibinin karşısında 2-0 yenik duruma düşse de maçı 5-2 kazanarak üst üste ikinci defa Avrupa şampiyonu oldu.



EMRAH ORMANOĞLU AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ



61 kiloda Emrah Ormanoğlu bronz madalya için Fransız Arman Eloyan ile karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan Ormanoğlu, bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.



SONER DEMİRTAŞTAN BRONZ MADALYA



74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş, Bulgar Ali Pasha Umarpoashaev ile karşılaşacaktı ancak sporcunun sakatlığı nedeniyle maç oynanmadı ve Soner Demirtaş bronz madalya kazandı.



YASEMİN ADAR FİNALDE



76 kiloda Yasemin Adar, çeyrek finalde Romen Catalina Axente'yi (10-0) sayı tuşu ile yendi. Adar, yarı finalde Ukraynalı Anastasia Osnıach'i (14-4) sayı tuşu ile yenerek finale yükseldi. Yasemin Adar 6ncı Avrupa şampiyonluğu için yarın akşam seansında Avusturyalı Martina Kuenz karşılaşacak.



Kadın millilerde 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz ve 55 kiloda Bediha Gün repesaj maçlarına çıkacaklar. Evin ve Bediha maçlarını kazanmaları halinde akşam seansında bronz madalya için mücadele edecekler. 59 kiloda Eda Tekin ve 68 kiloda Nesrin Baş ise rakiplerine yarı finalde yenildikleri için bronz madalya için mindere çıkacaklar.



Kadınlarda yarın elemelerde mindere çıkacak sporcular:



53 kg. Zeynep Yetgil, 59 kg. Eda Tekin, 65 kg. Büşra Efe, 68 kg. Nesrin Baş ve 72 kg. Buse Çavuşoğlu Tosun