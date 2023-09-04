Manchester United’da Altay Bayındır'a büyük onur

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig’de 3 hafta sonunda aldığı 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan toplayan, ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile aynı gruba düşen Manchester United yaz transfer döneminde takıma yeni katılan futbolcuların forma numarasını resmi hesabından açıkladı. Buna göre, milli kaleci Altay Bayındır, 1 numaralı formayı giyecek.

iDOLÜ DE AYNI NUMARAYI GİYDİ

Manchester United’ın resmi Twitter hesabından, ‘Baskıdan yeni çıktı: 2023/2024 için gururlu yeni numaralar’ notuyla yapılan paylaşımda Altay’a 1 numaralı formanın emanet edildiği görüldü. United’da 1 numaralı formayı geçen sene David de Gea giyiyordu. Kulübüm duyurusunda Altay için “United’ın büyük yıldızları David De Gea, Peter Schmeichel ve çocukluk idolü Edwin van der Sar gibi isimlerle birlikte aynı numarayı giyecek” ifadeleri kullanıldı. Altay, Fenerbahçe’de ilk olarak 98 numarayı giymiş, daha sonra 1 numaraya geçmişti.

Haberin Devamı

UNITED’A 5 MiLYON EURO’YA GiTMiŞTi

United Altay Bayındır’ı Fenerbahçe’den 5 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağlamıştı. Fenerbahçe, oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay ve satış bedelinin 10 milyon euroyu geçmesi halinde +1 Milyon Euro daha pay alacak.