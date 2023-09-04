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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan transfer yanıtı! Yeni 6 numara...

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#Fenerbahçe#Ankaragücü#İsmail Kartal
Fenerbahçede İsmail Kartaldan transfer yanıtı Yeni 6 numara...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 00:37

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü'nü 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü'nü mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

90 dakikayı değerlendiren İsmail Kartal, "Hazırlanmak için çok fazla fırsatımız olmadı. Milli aranın ardından yoğun bir fikstüre gireceğiz. Bugün maçı daha erken kopartabilirdik. Kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kadın Voleybol Milli Takımı'nı tebrik ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun." dedi.

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TRANSFER SORUSUNA YANIT

6 numara transferiyle ilgili gelen soruya ise İsmail Kartal, "6 numara transferi için çalışmalarımız sürüyor. İyi bir şekilde olabiliyorsa olacak. Bakalım göreceğiz. Sakat oyuncularımız var. Oyuncularımızı mümkün olduğunca maçlara motive etmeye çalışıyoruz. Oyuncularımı iyi niyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirip. Çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum." yanıtını verdi.

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#Fenerbahçe#Ankaragücü#İsmail Kartal

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