Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko gözyaşlarını tutamadı

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Birçok Avrupa ülkesinde oynanan maçlar öncesinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edilirken Everton - Manchester City mücadelesi öncesinde de "Savaşa hayır" çağrısı yapıldı.

Manchester City'nin futbolcusu Zinchenko, ülkesi Ukrayna'ya destek verilen anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Gözyaşlarına boğulan Zinchenko'ya iki takım oyuncuları da mücadele öncesinde destek verdi.

25 yaşındaki Zinchenko, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan Putin'in resmiyle yaptığı paylaşımda; "Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık!" ifadelerini kullanmış ve bu paylaşımını bir süre sonra silmişti.

Zinchenko, Rusya - Ukrayna geriliminin tırmanışta olduğu geçtiğimiz günlerde de şu paylaşımı yapmıştı:

"Bütün medeni dünya ülkemdeki durumdan endişeli. Uzak durup fikrimi aktarmaya çalışamam. benim ülkem. Doğduğum ve büyüdüğüm ülke. Uluslararası Spor arenasında renklerini savunduğum bir ülke. Yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız bir ülke. Sınırları dokunulmaz kalması gereken bir ülke. Ülkem Ukraynalılara ait ve hiç kimse ona sahip çıkamayacak. Pes etmeyeceğiz! Ukrayna'ya zafer."

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