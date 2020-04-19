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Haber Giriş: 19.04.2020 - 09:31,Son Güncelleme:

Manchester City'den corona virüs (koronavirüs) arasında transfer: Kluiverth Aguilar

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Manchester City'den corona virüs (koronavirüs) arasında transfer: Kluiverth Aguilar
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Peru Ligi ekibi Alianza Lima, genç yıldızı Kluiverth Aguilar'ın bonservisinin Manchester City'e satıldığını açıkladı. İngiliz ekibinin 17 yaşındaki sağ bek için 2.8 milyon pound ödeyeceği iddia edildi.

Spor Arena Dış Haber | Alianza Lima Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki sağ bek oyuncusunun Manchester City'e bonservisiyle verildiği ve Aguilar'ın 18 yaşına gireceği 5 Mayıs 2021'de İngiliz ekibinin kadrosuna dahil olacağı belirtildi.

Oyun stiliyle Dani Alves'e benzetilen genç yıldızın bonservisi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Manchester City'nin Peru ekibine 2.8 milyon pound ödeyeceği iddia edildi.

1.80 boyunda olan Aguilar, genç yaşına rağmen güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Ülkesi Peru'nun U17 ve U23 kadrolarında yer alan Kluiverth Aguilar, Alianza Lima A Takımı'nda 9 maçta forma giymişti.

Manchester Cityden corona virüs (koronavirüs) arasında transfer: Kluiverth Aguilar

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