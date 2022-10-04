Manchester City’de Erling Haaland fırtınası hız kesmiyor! Efsaneleri şimdiden geçti

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Manchester City’in Manchester United’ı 6-3 yendiği karşılaşmada 3 gol, 2 asistle yıldızlaşan Erling Haaland, İngiltere’yi sallamaya devam ediyor. Bu sezon ligde çıktığı 8 karşılaşmada 14 kez ağları havalandıran ve 3 de asist yapan 22 yaşındaki futbolcu 17 gole direkt katkı verdi. City, 29 golle Premier Lig’in en skorer takımı olurken Haaland bu gollerin yüzde 59’una direkt katkı vermeyi başardı. Yıldız futbolcu Şampiyonlar Ligi’nde de 2 maçta 3 gol attı.

Efsaneleri şimdiden geçti

Erling Haaland, Premier Lig’de üst üste üç iç saha maçında hat-trick yapan ilk futbolcu olarak adını kayıtlara yazdırmayı başardı. Yıldız futbolcu derbideki performansıyla ünlü Fransız spor gazetesi L’Equipe’ten 10 üzerinden 10 puan aldı. Haaland, L’Equipe tarafından tam puan verilen 14. oyuncu olarak kayıtlara geçti. Diğer 13 isim arasında Messi, Lewandowski, Neymar ibi isimler yer alıyor.

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Ronaldo-Ibrahimoviç karışımı

Pep Guardiola, United maçı sonrası oyuncusunu “Erling Haaland’ın ulaştığı gol sayısı korkutucu. Gol için adeta ölebilir ve fazlasıyla rekabetçi bir oyuncu” sözleriyle övdü. Uruguaylı golcü Luis Suarez “Şu an dünyanın en iyi 9 numarası Haaland” değerlendirmesini yaptı. Peter Schmeichel ise “Haaland, Ronaldo ve Ibrahimovic’in karışımı” yorumunda bulundu.