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Acun Ilıcalı yeni teknik direktör için tarih verdi! Carlos Carvalhal iddiası...

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#Hull City#Acun Ilıcalı#Futbol
Acun Ilıcalı yeni teknik direktör için tarih verdi Carlos Carvalhal iddiası...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 21:47

Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Şota Arveladze'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna gelecek kişiyle ilgili tarih verdi.

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Championship ekiplerinden Hull City'de Shota Arveladze ile yolların ayrılmasından sonra yeni menajerin kim olacağı belirsizliğini koruyor.

Hull Live'a konuşan kulüp sahibi Acun Ilıcalı, "Şu anda birçok adayla temas halindeyiz. Burada sahip olduğumuz kadrodan en iyi verimi alacak kişiyi bulmaya çalışıyoruz. Yaz döneminde teknik anlamda yüksek ve topu iyi tutabilen bir takım yaratma hedefiyle transferler yaptık. Yeni teknik direktör bu kadrodan en iyi şekilde faydalanacak biri olmalı." dedi.

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"BİRÇOK FUTBOLCUMUZ SAKATLANDI"

Talihsiz sakatlıklar yaşadıklarını kaydeden Ilıcalı, "Birçok futbolcumuz sakatlandı. Allahyar'ın uzun süreli sakatlığının ardından Tetteh'i de kaybettik. Daha sonra kısa süreli Ozan Tufan ve Seri'yi sakatlıktan kaybettik. Bu kadar sakatlık varken nasıl iyi şeyler bekleyebiliriz? Takım tamamen uyum sağladığında yüksek kaliteli bir takım göreceğimizden eminim" şeklinde konuştu.

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CARLOS CARVALHAL İDDİASI

Öte yandan İngiliz basınında Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal'in adı Hull City ile anıldı.

Ülkemizde Beşiktaş ve Başakşehir'i de çalıştıran Portekizli teknik adam son olarak yaz döneminde Al Wahda'nın başına geçmişti.

Şu an boşta olan Carvalhal daha önce Swansea ve Sheffield Wednesday'i de çalıştırmıştı.

Acun Ilıcalı yeni teknik direktör için tarih verdi Carlos Carvalhal iddiası...

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#Hull City#Acun Ilıcalı#Futbol

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