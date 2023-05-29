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Manchester City tek başına Süper Lig'i ikiye katladı

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#Premier Ligi#Futbol#İngiltere
Manchester City tek başına Süper Ligi ikiye katladı
Koray Durkal
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 07:00

İngiltere Premier Ligi’ndeki takımların 2022-23 sezonunda yayın havuzundan aldıkları paralar akıl almaz boyutlarda. Geçen yıl 153 milyon sterlini kasasına koyan Manchester City, yeni dış yayın anlaşmaları sayesinde gelirini 166 milyon sterline (4.1 milyar TL) çıkarıp rekor seviyeye ulaştı. İkinci Arsenal 162.2 milyon, üçüncü Newcastle 158.6 milyona hak kazanırken, son sıradaki Southampton’un geliri bile 102.5 milyon sterline ulaştı.

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Son 5 sezonda 4. kez İngiltere Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Manchester City, bu başarısı sayesinde yayın havuzundan 166 milyon sterlinlik (yaklaşık 4.1 milyar TL) rekor miktarda gelir elde edecek. Daily Mail’in yaptığı araştırmaya göre, geçtiğimiz sezon şampiyon olduğunda 153 milyon sterlini (3.77 milyar TL) kasasına koyan mavi beyazlı kulüp, özellikle dış yayın anlaşmalarından gelen payla kazancını artırmış oldu.

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TOPLAM 2.7 MİLYAR STERLİN DAĞITILIYOR

Premier Ligi’nde yer alan 20 kulüp toplam 2.7 milyar sterlinlik (66.5 milyar TL) yayın havuzunu çeşitli kriterler doğrultusunda paylaşıyor. Şampiyon Manchester City 166 milyon sterlin ile en çok pay alan takım olurken, ikinci sıradaki Arsenal 162.2 milyon sterlin (4 milyar TL) alacak. Sezonu üçüncü bitirerek sürpriz yapan Newcastle United’ın kazancı ise 158.6 milyon sterlin (3.9 milyar TL).

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2019-20 SEZONUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Uluslararası alanda en çok Manchester United ve Liverpool’un izlenmesi nedeniyle ligde 2019-20 sezonundan itibaren farklı bir yola başvuruldu. Buna göre, herhangi bir dış anlaşmayla havuza giren para herkese eşit miktarda değil, takımın ligdeki pozisyonuna göre dağıtılıyor. Bu sayede şampiyon Manchester City 22 milyon sterlin alırken, lig sonuncusu Southampton 1.5 milyon sterline hak kazandı.

BİLET, SPONSORLUK VS. GELİRLER DAHİL DEĞİL

İngiltere Premier Lig’de kulüplerin gelirleri akıl almaz boyutlarda. Örneğin ligi son sırada bitiren Southampton bile sadece yayın havuzundan 102.5 milyon sterlin (2.5 milyar TL) alacak. Bilet, sponsorluk, lisanslı ürün vb. eklendiğinde kulüplerin kazançları yüzlerce milyon sterlini buluyor. Öte yandan dün oynanan son hafta maçlarının ardından Southampton, Leeds ve Leicester takımları küme düştü.

SÜPER LiG ŞAMPiYONU EN FAZLA 198 MiLYON TL GELiR ELDE EDEBiLECEK

İngiltere Premier Lig’de 2.7 milyar sterlin (yaklaşık 66.6 milyar TL) olan yıllık TV yayını geliri Spor Toto Süper Lig’de 2.2 milyar TL (89.2 milyon sterlin). Başka bir deyişle Premier Lig şampiyonu Manchester City, tüm Süper Lig takımlarına dağıtılan paranın neredeyse 2 katını kazandı. Geçmişte 22 şampiyonluk kazanan ve bu yıl da mutlu sona en yakın takım olan Galatasaray kalan 2 maçı da kazanıp sezonu 27 galibiyetle birinci tamamlarsa toplam 198 milyon lira gelir (8 milyon sterlin) elde edecek. Ligde 19 zaferi bulunan Fenerbahçe, son 2 maçı kazanıp 25 galibiyetle şampiyonluğa ulaşırsa 190 milyon TL’yi (7.7) kasasına koyacak.

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İngiltere Premier Ligi KULÜPLERi 2022-23 SEZONUNDA NE KAZANDI?

Manchester City tek başına Süper Ligi ikiye katladı

SÜPER LiG YAYIN HAVUZUNDA TAKIMLAR NE KAZANIYOR?

Katılım hakkı: 33.4 milyon TL
Galibiyet ödülü: 2.3 milyon TL
Beraberlik ödülü: 1.15 milyon TL
Geçmişteki her şampiyonluk: 2.86 milyon TL
Şampiyonluk ödülü: 33.2 milyon TL
Lig ikinciliği ödülü: 26.5 milyon TL
Lig üçüncülüğü ödülü: 19.9 milyon TL
Lig dördüncülüğü ödülü: 13.2 milyon TL
Lig beşinciliği ödülü: 6.6 milyon TL
Lig altıncılığı ödülü: 3.3 milyon TL

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#Premier Ligi#Futbol#İngiltere

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