Manchester City-Real Madrid maçından sonra ortaya çıktı! Kaleciye gösterdi, eski takım arkadaşı...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam etti. Çeyrek final rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geldi. 3-3'ün rövanşında Etihad'da oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erdi.

Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Real Madrid adını yarı finale yazdırdı.

DE BRUYNE'NİN YERİNE OYUNA GİRMİŞTİ

112. dakikada kenara gelen De Bruyne'nin yerine oyuna giren Kovacic, penaltı atışlarında Lunin'e takıldı.

PENALTI ATIŞINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Antonio Rüdiger, eski takım arkadaşı Kovacic'in penaltıyı nereye atacağını kalecisine gösterdi. Rüdiger'i dinleyen Lunin, o köşeye atladı ve penaltıyı kurtardı.

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Kurtarışın ardından Rüdiger büyük bir coşku yaşadı. Mateo Kovacic ile Rüdiger, 2018-2022 yılları arasında Chelsea'de birlikte forma giymişti.

YARI FİNALDE RAKİP BAYERN MÜNİH

İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih'in rakibi oldu. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.