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Manchester City-Real Madrid maçından sonra ortaya çıktı! Kaleciye gösterdi, eski takım arkadaşı...

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#Şampiyonlar Ligi#Manchester City#Real Madrid
Manchester City-Real Madrid maçından sonra ortaya çıktı Kaleciye gösterdi, eski takım arkadaşı...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 14:32

Real Madrid, Manchester City'i penaltı atışları sonucunda Şampiyonlar Ligi'nde elerken La Liga devinin savunma oyuncusu Rüdiger de müsabakaya damga vurdu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam etti. Çeyrek final rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geldi. 3-3'ün rövanşında Etihad'da oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erdi.

Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Real Madrid adını yarı finale yazdırdı.

DE BRUYNE'NİN YERİNE OYUNA GİRMİŞTİ

112. dakikada kenara gelen De Bruyne'nin yerine oyuna giren Kovacic, penaltı atışlarında Lunin'e takıldı.

Manchester City-Real Madrid maçından sonra ortaya çıktı Kaleciye gösterdi, eski takım arkadaşı...

PENALTI ATIŞINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Antonio Rüdiger, eski takım arkadaşı Kovacic'in penaltıyı nereye atacağını kalecisine gösterdi. Rüdiger'i dinleyen Lunin, o köşeye atladı ve penaltıyı kurtardı.

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Kurtarışın ardından Rüdiger büyük bir coşku yaşadı. Mateo Kovacic ile Rüdiger, 2018-2022 yılları arasında Chelsea'de birlikte forma giymişti.

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YARI FİNALDE RAKİP BAYERN MÜNİH

İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih'in rakibi oldu. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

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#Şampiyonlar Ligi#Manchester City#Real Madrid

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