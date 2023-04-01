Manchester City 4-1 Liverpool (Maçın özeti)

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Premier Lig'in 29. haftasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Manchester City, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı.

Liverpool, 17. dakikada Salah ile öne geçerken 27. dakikada Alvarez ile skor eşitlendi.

İKİNCİ DEVRE ZORLANMADI

İkinci yarıya hızlı başlayan Guardiola'nın öğrencileri, 46. dakikada De Bruyne ve 53. dakikada İlkay iki gol buldu.

Son sözü ise 74. dakikada Jack Grealish söyledi ve Manchester City, lider Arsenal'i 5 puan geriden takibini sürdürdü.

Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Liverpool ise 42 puanda kaldı.