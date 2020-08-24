Mame Thiam kimdir, kaç yaşında? İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi hakkında bilgiler

Mame Thiam kimdir, kaç yaşında soruları araştırılıyor. Fenerbahçe Mame Thiam ile Can Bartu Tesisleri’nde sözleşme imzaladı. İşte 1992 yılında Senegal’de dünyaya gelen ve forvet bölgesinde görev alan Thiam ile ilgili bilgiler…

MAME THİAM KİMDİR?

1992 yılında Senegal’de dünyaya gelmiştir. 27 yaşındaki başarılı futbolcu forvet bölgesinde görev yapıyor. Thiam, 1.85 boyunda ve 79 kilo. Fenerbahçe'de 27 numaralı formayı giyecek.

Profesyonel kariyerine 2011 yılında Internazionale kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Avellino, South Tyrol, Lanciano, Juventus, Lanciano, Zulte Waregem, PAOK, Empoli, Esteghlal, Ajman, Kasımpaşa kulüplerinde oynadı.

Kasımpaşa’nın golcüsü Mame Thiam geçen sezon Süper Lig ‘e geldi. Senegalli santrfor geçtiğimiz sezonu 11 gol – 4 asist ile tamamladı.

Mame Thiam Fenerbahçe transferinin ardından açıklamalarda bulundu;

"Fenerbahçe beni istediğinde çok mutlu oldum. Eşim de ısrarla gitmem gerektiğini söyledi. Hazırlık maçında da takım arkadaşlarımı ilk defa tanıma fırsatı buldum. Hangi pozisyonda oynadığım hiç önemli değil..."

"Inter, Juventus gibi önemli kulüplerde genç yaşta oynadım. Büyük takımlara geçme periyodum biraz daha hızlı oldu diyebilirim. Fenerbahçe'nin büyük bir kapasitesi var, şampiyon olma kapasitesi... Biz de bunu ortaya koyup taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz..."