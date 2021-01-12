Malatyaspor - Galatasaray maçında talihsiz sakatlık! Adem Büyük ve Özgür Yankaya çarpıştı...
Malatyaspor'un Galatasaray'ı ağırladığı kupa maçında Hakem Özgür Yankaya ile Adem Büyük çarpıştı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşılaşırken talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Müsabakanın 41. dakikasında Hakem Özgür Yankaya ile çarpışan Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük yerde kaldı.
Bir süre yüzünü tutan Adem, saha içinde yapılan tedavinin ardından ayağa kalkarken oyun kaldığı yerden devam etti.
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