MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMalatyaspor - Galatasaray maçında talihsiz sakatlık! Adem Büyük ve Özgür Yankaya çarpıştı...
GeriFutbol Malatyaspor - Galatasaray maçında talihsiz sakatlık! Adem Büyük ve Özgür Yankaya çarpıştı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 12.01.2021 - 22:36 | Son Güncelleme:

Malatyaspor - Galatasaray maçında talihsiz sakatlık! Adem Büyük ve Özgür Yankaya çarpıştı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malatyaspor - Galatasaray maçında talihsiz sakatlık! Adem Büyük ve Özgür Yankaya çarpıştı...
Abone Olgoogle-news

Malatyaspor'un Galatasaray'ı ağırladığı kupa maçında Hakem Özgür Yankaya ile Adem Büyük çarpıştı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşılaşırken talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Müsabakanın 41. dakikasında Hakem Özgür Yankaya ile çarpışan Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük yerde kaldı.

Bir süre yüzünü tutan Adem, saha içinde yapılan tedavinin ardından ayağa kalkarken oyun kaldığı yerden devam etti.

Malatyaspor - Galatasaray maçında talihsiz sakatlık Adem Büyük ve Özgür Yankaya çarpıştı...

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle