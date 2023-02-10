Malatya BBSK'da depremde hayatını kaybeden voleybolcu sayısı 5'e yükseldi: Resul Gün, Görkem Can Gündüz, Tunahan Yıldız, Murat Çiloğulları ve Mehmet Can Ağırbaş

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Malatya BBSK forması giyen voleybolculardan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Malatya BBSK'da forma giyen voleybolcular Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın hayatlarını kaybettiklerini duyuruldu.

Aynı takımdan daha önce Murat Çiloğulları ve Mehmet Can Ağırbaş depremde yaşamlarını yitirmişti.

TVF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Malatya BBSK oyuncuları Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.