Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'den yeni Galatasaray paylaşımı! 7-0 sonrası videosu olay olmuştu...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından turuncu lacivertli oyuncular büyük sevinç yaşarken Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından Icardi'nin gol sevincinde çalınan "Aşkın olayım" şarkısını paylaşan Eda Tekdemir, daha sonra ise Başakşehirli oyuncuların tur sevincini paylaşıp "Şükürler olsun" notunu düştü.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında cumartesi günü rakip sahada Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek haftanın en sansasyonel sonucuna imza atmıştı. Başakşehir kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'in karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklama büyük yankı uyandırmıştı.

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EDA TEKDEMİR'İN O DÖNEMKİ SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDEYDİ

Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline... Ama kapımı çalan, tıklayan... O aciz aslan parçaları etrafımda kedi yavruları. Bir şey demiyorum. 7 ile siz sevinin. Tabi biz sizin için çok büyük bir rakibiz. Ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz. Sabah ola hayrola demiş büyüklerimiz. Ben de diyorum ki; lig çok uzun. Sabah ola hayrola... Bu arada arkadaşlar heyecan yapmayın. Dedim ya aslan parçaları etrafımda kedi yavruları dediğim benim soframdan nemalanan pislikler, benden bilet dilenen, işte misal veriyorum camia için çırpınan, onu bunu tanıyayım modunda gezen tipler var ya bir tanesi cevap yazamadı ama çok desteklerinizi aldım teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra Galatasaray'ın tek rakibi bizmişiz. Çok mutlu oldum. Çünkü ancak biz rakip olabiliriz. Benim de bu saatten sonra tek rakibim Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, en kötü Sivasspor arkadaşlar. Bana gerçek hesabıyla yazamayan arkadaşlar... Çoluk çocuk bulup, gerçekten de gencecik çocuklar... Bilmiyorum kendi hesapları da olabilir... Bir insanın 10 tane, 15 tane hesabı olabilir. Çünkü gayet normal. Adamların işi bu. Boşbeleşlik. Ama diyorum ya herkesin IP'sini ayrı alırım. Ayrı görüşürüz. O yüzden arkadaşlar, benim soframdan nemalananlara lafım. Camialara değil. Üstüne alınan varsa da yapabileceğim hiçbir şey yok.

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