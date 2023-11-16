Madrid'den İstanbul'a gelirken Arda Güler'e havalimanında soru yağmuru!

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Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklar sebebiyle yeni takımında henüz forma şansı bulamadı.

İlk olarak ABD kampında sakatlanan ve dizinden ameliyat olan Arda Güler, tam takımla çalışmalara başlamışken yeniden sakatlanmış ve bir süre daha takımdan ayrı kalmıştı.

Milli futbolcumuz geçtiğimiz hafta Rayo Vallecano ve Braga maçlarının kadrosunda yer almış ancak forma şansı bulamamıştı. Eleştiri okları Ancelotti'ye çevrilmişken Arda Güler'in yeniden sakatlandığı ortaya çıktı.

Bugün oynanacak Valencia maçının kadrosunda olmayan Arda Güler'in dönüşünün milli ara sonrasını bulacağı belirtiliyor.

"GÖZYAŞLARINI TUTAMADI"

Defensa Central'ın haberine göre; yaşadığı son sakatlığın ardından ağlayan Arda Güler: "Ne zaman oynayacak olsam aynı şey oluyor..." şeklinde bir serzenişte bulundu.

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Arda Güler, 3 kez sakatlanması üzerine, "Bu kötü şans! Yıkıldım! Ne zaman oynayacak olsam... Hep aynı şeyler oluyor." ifadelerini kullanırken gözyaşlarına boğulduğu da belirtildi.

REAL MADRID TEYAKKUZDA

Marca'da yer alan habere göre; Arda Güler'in üst üste yaşadığı 3. sakatlık sonrası kulüpteki birçok kişinin genç oyuncu için endişe duyduğu aktarıldı.

MOTİVASYONU YÜKSEK TUTULMAYA ÇALIŞILIYOR

Milli yıldız için şu anda bir sahalara geri dönüş tarihi belirlenmediği ve önceliğin genç oyuncunun sakatlığı konusunda neyin yanlış gittiğini bulmak olduğu ifade edildi.

Art Arda yaşadığı sakatlıklar sonrası genç oyuncunun mental sağlık durumunu korumak isten Real Madrid'in Arda'nın motivasyonunu yüksek tutmak istediği belirtildi.

DESTEK İÇİN KADROYA ALDI

İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin de bu doğrultuda Arda Güler'i, 8 Kasım'da oynanan Braga maçında kadroya aldığı öne sürüldü. Ancelotti'nin, milli yıldızın Santiago Bernabeu atmosferini görmesini istediği ve kadroya aldığı aktarıldı.

TÜM TAKIM DESTEK VERİYOR

Arda Güler'in Braga maçı sırasında da tekrar sakatlandığının bilindiği ve soyunma odasında herkesin genç futbolcuya destek verdiği ifade edildi. Ancelotti'nin ayrıca, Braga maçının sonunda da Arda Güler'e acele etmemesi gerektiği konusunda tavsiyeler verdiği kaydedildi.

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İSTANBUL'A GELİRKEN İSPANYOL MUHABİR SORU YAĞMURUNA TUTTU

Milli arayı fırsat bilen Arda Güler, bugün akşam üzeri İstanbul'a gelmek üzere Madrid Havalimanı'ndayken El Chiringuito TV muhabiri Nacho de Andres'in sorularıyla karşılaştı.

'Sahaya ne zaman çıkacaksın?' yönündeki soruyu yanıtsız bırakan Arda Güler'in muhabirle diyaloğu şu şekilde gelişti:

Tedavin nasıl gidiyor?

İyi, iyi.

Ancelotti'ye bir sorun var mı?

Hayır, her şey yolunda.

İyi şanslar.

Teşekkürler.