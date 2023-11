Acun Ilıcalı açıkladı: Michael Jordan gibiyim, yeni bir kulüp satın alıyorum

Haberin Devamı

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, İngiltere'de yayın yapan inews'e bir röportaj verdi.

Hayatı, hayalleri, futbol yönetimine bakış açısından bahseden Ilıcalı, Shelbourne FC'deki yatırımını sonlandırmasının ardından yeni bir kulüp satın almaya çok yakın olduklarını da ifade etti.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"MICHAEL JORDAN GİBİYİM"

Michael Jordan'ı hatırlıyor musunuz? Basketbol kariyerini bitirip beyzbol oynamaya başladığında herkes şoke olmuştu. Benim durumum da buna çok benziyor. Medya sektöründe öyle bir noktaya geldim ki hayal ettiğim her şeyi elde ettim. Sıfırdan geldim kahramana dönüştüm. Türkiye'nin bir numaralı kanalıyız, bir numaralı Türk yayın platformuyuz, Türkiye'den çıkan en başarılı uluslararası yapım şirketiyiz. Şimdi kendimi sıfırdan yeni bir işe başlamış gibi hissediyorum ve bunun benim için ne kadar heyecan verici olduğunu anlatamam. Hayatımın şu anını medya işime başlamış gibi yaşıyorum. Aynı mutlu günleri hissediyorum, artık küçük kazançlarla mutlu oluyorum, küçük başarılarla çok mutlu oluyorum.

Haberin Devamı

"KULÜP SAHİBİ OLMAK, ÖZEL JET SAHİBİ OLMAK GİBİ"

Hedefim medyadayken de aynıydı. Tarih yazmak, futbol tarihi yazmak ve bunu yapmanın en iyi yolu İngiltere'de çünkü kimse Premier Lig'in dünyanın zirvesi olduğunu tartışamaz. Burası futbolun NBA'i. Bu yüzden yeteneklerimi İngiliz futbolunda göstermek istiyorum. Hiçbir şey finansal hesaplamalara dayanmıyor. Özel uçağımı satın aldığım zamanki gibi. Pilotuma sorduğumda bana 'Acun, eğer para hesabı yapıyorsan özel jet alma' demişti. Bir futbol kulübü için de aynı şey geçerli, parayı düşünmemelisin. Herhangi bir finansal hesaplama sizi mutlu etmez ama özel bir jet hayatınızı değiştirir ve bir futbol kulübü de aynıdır. Hiçbir hesaplamada para kazanacağınızı kâğıda dökemezsiniz. Bu bir tutkudur. Bir jet lükstür ve bir futbol kulübü de aynıdır. Size paranın satın alamayacağı bir mutluluk verir. Benim için parayla ilgili hiçbir hesaplama yok. Ancak bu düşünmediğimiz ya da para konusunda makul olmadığımız anlamına gelmiyor. Ve bu arada, finansal olarak düşündüğümüzden çok daha olumlu gidiyor.

Haberin Devamı

"FENERBAHÇE BAŞKANIYLA ÇOK YAKINIM"

Aston Villa'dan Jaden Philogene transferi engelli bir parkurda koşmak gibiydi. Suyun üzerinden, engellerin üzerinden 1.500 metre koşmak gibiydi - her gün beni yoran yeni bir sorun vardı. En zor nokta yetenekleri takıma transfer etmek oldu. Son beş ya da altı yıldır Türkiye'de Fenerbahçe ile çalışıyorum, başkanla çok yakınız. Fenerbahçe'de bir oyuncuyu istiyorlarsa onu satın alırlar. Burada bir oyuncu istiyorsunuz ve onun sekiz ya da dokuz seçeneği daha var ve bunlar sizinkilerden daha iyi olabilir. Ama başarılı olduğunda buna değer. Jaden'ı Hull'da iyi performans sergilerken görmekten gurur duyuyorum.

Haberin Devamı

Teknik direktörümüz Liam Rosenior ile konuştuğumuz her şey, hayal ettiğimiz her şey, planladığımız her şey gerçekleşmeye başladı. Geçen yıl olan her şeyi tek kelimeyle özetlememi isteseydiniz, bu 'ilerleme' olurdu.

Hull'un iç saha maçlarında taraftar sayısının ortalama 12 binden 21 bine çıkmasıyla gurur duyuyorum. Şehrin güzel insanları stadyuma her gittiğimde bana sevgi gösteriyorlar ve bu sevgi ve inanç bizi daha da yukarılara taşıyacak. Ayrıca insanların izlemek isteyeceği bir takım yarattığı için Liam'a da övgüler yağdırmak gerek.

"PREMIER LİG'E KABUS DA YAŞAYABİLİRSİNİZ"

Premier Lig bizimki gibi güzel bir kulüp için tek hedef değil. Premier Lig'de mutlu olup olmayacağımızı bilmiyoruz, bazen oraya şans eseri ulaşırsınız ve hazır değilsinizdir. Hemen küme düşersiniz ve bu bir kabusa dönüşür ki bu kulübün başına daha önce de geldi. Her zaman daha iyi ve daha iyi olmayı düşünmeliyiz. Bu sizi bu ligde ilk altıya, ilk sekize ya da ilk 10'a götürebilir. İlk altı bizim için çok iyi olur ve bu bizim için büyük bir olasılık. Göreceğiz, eğer orada olursak bunu hak edeceğiz. Eğer bunu yapamazsak, buna hazır değiliz demektir.

Haberin Devamı

"2-3 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Ocak ayı çok çok zor bir dönem olmayacak. İki, belki de en fazla üç transfer yapmaya odaklanmış durumdayız. Rakamlar az olduğunda, onları almak daha kolay çünkü bu sefer daha fazla seçeneğimiz olacak. Takıma birkaç oyuncu eklemek için elimizden geleni yapacağız ama takımın kalitesinden çok memnunum.

"BİR KULÜP DAHA ALIYORUM"

Benim işim bir medya prodüksiyon şirketi ama genç futbol yeteneklerinin prodüksiyonunu yapmak ve elimden geldiğince en iyi yetenekleri elde etmeye çalışmak istiyorum. Daha büyük, 360 derecelik bir futbol operasyonu yapmak istiyorum. Başka bir kulüp satın almaya çok yakınız. Salı sabahı bir toplantı için bir yere uçtum ve kulübün her yerinde bulduğumuz tüm iyi yetenekleri test etmek için bize çok faydalı olacak bir kulüp satın almaya çalıştım. Takımım dünyanın en iyi yeteneklerini getirme gücüne sahip ama örneğin Hull'a üç forvet oyuncusunu nasıl getirebilirim? Bu imkânsız. İşte bu yüzden başka bir kulübe ihtiyaç var.

Haberin Devamı

"BEN DE TRİBÜNDEN GELDİM"

Hull City'yi ne kadar önemsediğimizi insanlar anlamalı. Deplasman taraftarlarını stada taşıdık çünkü taraftarlarımızın 90 dakika boyunca kalecimin arkasında olmasını istedim. Deplasman taraftarları için trenlerle ilgili sorunlar yaşandığında onları seyahat ederek destekledik. Ben de bir taraftardım, stadyumlara gidiyordum, çocukken stadyumların önünde uyuyordum. Taraftar olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Ben de oradan geldim. Benim amacım insanları mutlu etmek. Eğer insanlar mutlu değilse asla bir şey yapmam. Geçmişte televizyon muhabiriyken en iyi muhabirdim ama bunun nedeni patronumun beni sürekli mutlu etmesiydi. Çılgın bir muhabirdim. En iyi haberleri ben yapardım, kendi programımı yapmadan önce tüm Türkiye benim haberlerimi izliyordu. Bana kalan ders ise iyi bir patron, iyi bir insan olmak.

"BİR OYUNCUM 15 GÜN EVİMDE KALDI"

Amacım tüm oyuncularımın yanında olmak. İsmini vermek istemiyorum ama bir oyuncum 15 gün boyunca benim evimde kaldı. Ben orada değildim ve ev bulmaya çalışırken ben de evimi ona verdim. Bir keresinde uçağımı başka bir oyuncuya vermiştim. Bu tür şeyler, insanlara dokunduğunuzda ve bu sizin kalbinizden geldiğinde kendilerini size daha yakın hissediyorlar. Daha fazla performans gösterdiklerini söyleyebilirim. Ailemi uzun zaman önce kaybettim ama bana öğrettikleri şey insanları mutlu etmekti çünkü bunu yaptığınızda onlar da sizi mutlu ediyor. Benim hayattaki amacım bu.