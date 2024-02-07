Maçta cep telefonuyla birlikte mücadele etmişti! Sosyal medyaya damga vuran görüntünün başrolü Emre Sağlık konuştu: 'Zorunda kaldım!'

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Denizlispor'un 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu Emre Sağlık, 4 Şubat Pazar günü Denizli Atatürk Stadı'nda maç esnasında yeşil saha içinde yerde bir cep telefonu bularak eline aldı.

Emre'nin elinde cep telefonuyla saha içindeki anları tribünde bir taraftar tarafından telefonla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

"TELEFON, TOP TOPLAYICI ÇOCUĞUNDU"

Yeşil sahalarda ender görülen o anlarla ilgili DHA'ya konuşan Denizlisporlu futbolcu Emre Sağlık, "Maç sırasında yerde telefon fark ederek elime aldım. Telefonu kenara vereceğim sırada benim pozisyonumda karşı takımın atağı geldi. Elimde telefonla koşmak zorunda kaldım. Daha sonra hakeme işaret ettim ama maçı durdurmadı. Telefon elimde kalınca rakip takım arkadaşımdan rica ettim. O da topu dışarı attı. Telefonu top toplayıcı çocuk düşürmüş, yanıma gelip telefonu aldı. Çocuk devre arasında telefonu düşürmüş o da bana denk geldi. Amacım telefonun başına bir şey gelmemesiydi. Zaten eski bir telefondu, kırılır veya herhangi bir şey olursa diye elime almıştım" ifadelerini kullandı.