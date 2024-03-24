Macaristan basını, kazandıkları maçı yorumladı: Türkler bize zayıf yönlerimizi gösterdi

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Blikk gazetesi, “Türkler bize zayıf yönlerimizi, kusurlarımızı gösterdi ancak Szoboszlai ve Gulacsi ile baş edemedi” derken, Nemzeti Sport, “Maçın kalitesi ve temposu bir hazırlık maçına yakıştı” ifadesini kullandı.

Ülkenin tek günlük spor gazetesi Nemzeti Sport, teknik direktör Marco Rossi yönetimindeki yenilmezlik serisinin 13 maça çıktığına dikkat çekerek, “Szoboszlai’nin golüyle Türkleri bir kez daha mağlup ettik. Rossi ile birlikte yenilmezlik serisi 13 maça çıktı. 2024 yılına da galibiyetle başladık. Maçın kalitesi ve temposu bir hazırlık karşılaşmasına yakıştı. İki takım da çok fazla risk almak istemedi, asıl önemli olan antrenmandı, oyundu” dedi.

SON 5 MAÇTA 4 GALİBİYET

Blikk gazetesi, maçın tek golünü atan Szoboszlai ve kaleci Gulacsi’ye övgüler yağdırırken, “Türkler, Macar Milli Takımı’nın zayıf yönlerini gösterdi ancak Szoboszlai ve Gulacsi ile baş edemedi” yorumunu yaptı. Origo ise, “Milli takımımız 2007’den bu yana Türkiye ile oynadığı 5 maçın 4’ünü kazanırken, 1’inde berabere kaldı” istatistiğini öne çıkardı.

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MiLLi MAÇA DAMGA VURAN DEV GOLCÜ

Macaristan-Türkiye maçının 80. dakikasında oyuna dahil olan Martin Adam, iri fiziğiyle dikkat çekti. 1.91 metre boyunda ve bir futbolcuya göre fazla kilolu olan Adam’ın görüntüsü büyük ilgi gördü. Macaristan Milli Takımı ile 19 maça çıkıp 3 gol atan 29 yaşındaki santrfor, kulüp kariyerini Güney Kore ekibi Ulsan Hyundai’de sürdürüyor. Bu sezon oynadığı 11 resmi maçta 7 gol atan Adam, takımının en skorer oyuncusu.