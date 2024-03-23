Arda Güler'e övgü: Büyüsünü gösteriyor | Montella övüyor ama yedek başlattı

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Macaristan - Türkiye maçında tam 9 aylık sürenin ardından yeniden milli formayı sırtına geçiren Arda Güler, İspanyol gazetelerinin sayfalarını süsledi.

Müsabakaya yedek başlayan Arda Güler, ikinci yarıda Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil oldu. Toplamda 29 dakika süre alan Arda Güler, oyuna hareketlilik katarken ikili mücadelelerdeki üstünlüğü ile dikkat çekti.

Maçta toplam 3 şut girişiminde bulunan Arda, bir kez kaleyi bulurken Milli Takım'ın hücum kalitesini arttırdı.

Uzun süren sakatlığını atlattıktan sonra yeniden milli formayı sırtına geçiren Arda Güler, İspanyol gazetelerinin sayfalarında yer aldı.

İspanyol basınında, Real Madrid'in genç yeteneği için övgü dolu sözler sarf edildi.

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MARCA: "ARDA GÜLER'DEN GÜZEL DAKİKALAR"

"İkinci yarıda oyuna giren Arda Güler, son 30 dakikada güzel duygular bıraktı. Beraberlik golü için şansı yakaladı ama değerlendiremedi. Güler, bir şut çekti, 6 ikili mücadele kazandı ve paslarında yüzde 77'lik isabet oranı elde etti."

AS: "GÜLER BÜYÜSÜNÜ GÖSTERİYOR"

"Vincenzo Montella, Macaristan mağlubiyetinde yeteneğinin bir kısmını ortaya koyma fırsatı bulan Madridli oyuncuya 30 dakika süre tanıdı. Arda sağ kanatta görev yaptı."

MUNDO DEPORTİVO: "BUDAPEŞTE'DE MACARİSTAN'A MEYDAN OKUYAMADI"

"Vincenzo Montella, maçın bitimine yarım saat kala Real Madrid'in 19 yaşındaki hücum oyuncusu Arda Güler'i oyuna aldı. 2 korner kullanan Arda, kaleye 1 şut çekti. Real Madridli oyuncunun varlığı Montella'nın takımının hücumuna daha fazla dinamizm kazandırdı. Arda Güler, her duran topu kullandı ve yaptığı ortalar tehdit oluşturdu ancak değerlendirilemedi"

DİARİO MADRİTİSTA: "TÜRKİYE'Yİ HEYECANLANDIRIYOR"

"Real Madrid'in genç oyuncusu ilk 11'de yer alamadı ancak ikinci yarıda yarım saatlik iyi bir oyunla ülkesini heyecanlandırdı. Türkiye'nin yıldızı Güler, Macaristan'a karşı oynanan maçta birkaç iyi isimden biriydi. Arda Güler, Montella'nın çalıştırdığı takımın en büyük umudu. İtalyan teknik direktör, Real Madridli futbolcuyu düzenli olarak övüyor ancak Puskas Arena'da oynanan maçta onu yedek kulübesinde bıraktı. Arda'nın sahaya girmesiyle Türk takımı skoru eşitlemese de daha fazla şans bulmaya ve daha iyi oynamaya başladı."