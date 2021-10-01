Lying Leg Curl Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Lying Leg Curl Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

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Lying leg curl kelimesini spor salonlarına giden ve spor hareketlerine meraklı olan her kişi duymuştur. Hatta salonlarda bu hareketi makine eşliğinde uygularken çeşitli bilgilere de sahip olmuştur. Sporcular tarafından zor bir hareket olarak bilinmektedir ve daha çok erkeklerin yaptığı bir uygulamadır.



Lying Leg Curl Nedir?



Lying leg curl egzersizinin kullanılan başka isimleri de vardır. Lying hamstring curl, lying legcurl machine, lying leg curl raise ve yatarak arka bacak egzersizi bu kullanılan isimlerdir.



Özel tasarım spor aletinde yüz üstü yatılarak arka bacağın ise spor aletinin ped bölümlerine yaslanıp kaldırılarak gerçekleştirilen arka bacak egzersizine Lying leg curl denmektedir.



Bu hareket spor alanında squat egzersizine benzetilmektedir. Fakat squat hareketi tüm bacak kaslarını çalıştırsa bile yeterli ağırlık olmadığından dolayı arka bacak kasları yeterli düzeyde çalışmıyor olabilir. Bunun yanında bu harekette arka bacak kasları ön bacak kaslarından geride kalabilir.



Lying leg curl egzersizi squat egzersizi olarak bilinen hareketteki bu açığı kapatmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu egzersiz sayesinde arka bacak izole olarak geliştirilmektedir.



Lying Leg Curl Ne İşe Yarar?



Lying leg curl egzersizi bacak egzersizidir. Bu amaçla da arka bacak ve ön bacak kaslarını çalıştırmaya yaramaktadır. Bir makine yardımıyla yatarak yapılan bu arka bacak egzersizi spor aleti sayesinde kişiye yeterli ağırlığı sunmaktadır. Bu da kasların doğru gelişmesine yardımcı olmaktadır.



Lying Leg Curl Nasıl Yapılır?



Lying leg curl egzersizi şöyle yapılmaktadır;

Spor aletinden bir önce kalkan kişinin terine maruz kalmamak ve sizin de terinizi alette bırakmamak amacıyla hijyenin sağlanması için ilk olarak havlu serilir.

Uygun ağırlık seçimi yapılır.

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Makine pedleri kısmı aşil tentonunun üzerine gelecek şekilde ayarlanır.

Bunun nedeni ise ped bölümünün dize yakın olduğunda kaldırılacak yükün de düşüyor olmasıdır.

Bu mesafenin ayarlanması boyu uzun olan kişiler için zor olabilmektedir. Bu amaçla bu bireyler biraz daha kendilerini öne doğru çekebilirler.

Spor aletine yüz üstü uzanılır.

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Ayaklar pedlere yukarıda anlatıldığı şekilde yerleştirilir.

Kaldırışı kolay yapmak için tutamaç alanı tutulur.

Nefes alınır ve verilir.

Orta hızda olacak şekilde bacaklar geriye doğru bükülür.

Bu hareket ped kalçaya değene kadar yapılır.

Arka bacak kaslarının çekiş yapıldığı hissedilir.

Son noktada nefes alınır.

Yavaş olarak ayaklar salınır.

Bekleme yapılmadan tekrar bacaklar geriye doğru bükülür.

Tekrar bu şekilde yapılarak egzersiz sayıya göre tamamlanır.

Lying Leg Curl Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



Bu hareket genel anlamda bacakları çalıştırmaya yöneliktir. Dolayısıyla da arka bacak ve ön bacak kaslarını çalıştırmaktadır.



Birincil çalışan kaslar arasında arka bacak kasları denilen hamstrings kasları yer alır. Bu kaslar biceps femoris, semimembranossus ve semitendinosus kaslarıdır.



İkincil olarak çalışan kaslar arasında kalflar denilen calves kasları yer almaktadır. Bu kaslar da gastrocnemiustriceps suare olarak bilinmektedir.



Lying Leg Curl Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Lying leg curl egzersizini yaparken bu hareketin etkili olabilmesi için yapılma sırasıdır. Yani bacak sporu günlerinde ilk önce squat ile başlanmalıdır. Tüm bacak kasları bu hareketle çalıştıktan sonra da leg press egzersizi bir tur yapılmalıdır. Makinede oturarak bacak kaldırma yapılmalıdır. Yani ön bacak kasları izole olarak çalıştırılmalıdır. Bunun için de üçüncü olarak leg extension egzersizi yapılmalıdır.



Bu sırayı tamamladıktan sonra dördüncü olarak lying leg curl egzersizi yapılmalıdır. Bu sırayla yapıldığında en yüksek verim alınmaktadır.



Egzersiz boyunca doğru form yakalanmalıdır. Uzun boylu kişiler hareketi doğru yapabilmek için dikkat etmelidir. Ped mutlaka aşil tentonunun üzerine denk gelmelidir. Bu ped egzersiz boyunca sabit kalmalıdır.



Egzersiz hızına son derece önem verilmelidir. İndirme yavaş yapılmalıdır. Kaldırma güçlü ve orta hızda olmalıdır.



Lying Leg Curl Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?



Lying leg curl egzersizine alternatif olarak squat pozisyonu yapılabilir. Bilindiği gibi lying leg curl egzersizi arka bacak kaslarını çalıştıran bir harekettir. Bu yüzden çeşitli arka bacak hareketleri alternatif olarak spor aleti olmadan da uygulanabilir. Bu hareketin makinede yapılmasının nedeni arka bacaklara doğru ve yeterli ağırlığın sağlanmasıdır.



Lying Leg Curl Faydaları Var mıdır?



Lying leg curl egzersizinin en büyük faydası bacak kaslarına yapılan uygulamadır. Bilindiği gibi kasların ısınması ve güçlü hale gelmesi sakatlıkları da engellemektedir. Bu hareket sayesinde bacak kaslarına kan dolarak kaslar iyi şişme yapar, güçlenir ve ısınır. Bu sayede kuvvetli ve ağrı yapmayan bacaklara kavuşulur. Bacaklar bölümünde çeşitli hastalıklara sahip olan bireyler bu egzersizi yapmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır. Örneğin varis sorunu hareketsiz yaşamdan ve sürekli ayakta durmaktan kaynaklanmaktadır. Varis problemi olanlar ağrılardan kurtulmak ve kan dolaşımını sağlıklı yapabilmek adına bu egzersizi yapabilirler.