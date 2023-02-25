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Lukas Podolski'den Galatasaray'ın konteyner kampanyasına 2 milyon TL! Duygusal açıklama...

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#Galatasaray#Lukas Podolski#Deprem
Lukas Podolskiden Galatasarayın konteyner kampanyasına 2 milyon TL Duygusal açıklama...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 14:23

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, Sarı-kırmızılı kulübün başlattığı konteyner kampanyasına 2 milyon TL'lik bağış yaptı ve destek çağrısında bulundu. Alman yıldız sosyal medya hesabından ülkemizi derinden sarsan depremle ilgili duygusal bir açıklama yaptı.

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, sosyal medya hesabından ülkemizi derinden sarsan deprem felaketleriyle ilgili duygusal bir paylaşım yaptı. Alman yıldız, Galatasaray'ın başlattığı konteyner kampanyasına 2 milyon TL'lik bağışta bulunduğunu belirtip destek çağrısında bulundu.

Galatasaray da eski futbolcusuna cevaben; "Konteyner kampanyamıza verdiğin destekle, yaralarımızı sarmaya katkı sağladığın için teşekkürler Poldi." mesajını paylaştı.

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Podolski, depremin ilk günlerinde 'Mangal Döner' isimli işletmelerinin bir günlük hasılatını Türkiye'ye bağışlayacağını da açıklamıştı.

"KENDİMDEN BİR PARÇAYI YİTİRMİŞ GİBİ ETKİLENDİM"

Podolski'nin açıklaması şu şekilde:

Türkiye'deki trajik haberi aldığımda tam anlamıyla bir şok yaşadım. Bu ülkede kendimi hep evimde hissettim, dolayısıyla bu felaketten sanki kendimden bir parçayı yitirmiş gibi etkilendim.

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Yürek burkan bu felaketin ardından ailesini, yakınlarını ve arkadaşlarını kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Bu zor zamanda kalbim sizlerle birlikte. Çok yakın bir tarihte, depremin vurduğu coğrafyayı ziyaret etme şansı bulmuştum. Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi eşsiz güzellikleri beni büyülemişti. Depremden etkilenen, orada evlerini ve sevdiklerini kaybeden insanlar için çok üzgünüm.

Uzun bir süreç olacak biliyorum; ama şu an evi olmayan ve yeni bir hayat kurmaya çalışan insanlar için 2 milyon TL bağışlayarak ilk etapta hep birlikte konteyner evlerini hazır hâle getirmeye yardım etmek istiyorum. Umarım ilk hedefimiz olan 500 konteyner eve en kısa sürede ulaşabiliriz. Türk insanı için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya hazır olacağım.

Yalnız olmadığınızı, kardeşiniz Poldi'nin sizin için burada olduğunu ve her zaman yanınızda bulunacağını bilmenizi istiyorum.

El ele - birlikte ayağa kalkacağız!

 

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#Galatasaray#Lukas Podolski#Deprem

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