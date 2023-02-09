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Lukas Podolski: Bugünkü kazancımızı depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayacağız

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#Deprem#Lukas Podolski#Sporanasayfa
Lukas Podolski: Bugünkü kazancımızı depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayacağız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 13:56

Galatasaray ve Almanya Milli Takımı’nın eski futbolcusu Lukas Podolski, işletmesinin bugünkü ticari kazancının tamamını Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Türkiyenin 10 ilindeki depremzedelere göndereceğini açıkladı.

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Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar yapılmaya devam ediyor. Galatasaray’ın eski futbolcusu Lukas Podolski sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla işletmesinin bugünkü kazancını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. "Gün Birlik Günüdür" başlıklı mesajında tecrübeli futbolcu, 9 Şubat Perşembe (Bugün) elde edilen gelirin tamamını deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara bağışlayacağız. Gelirlerimizin tamamı şirketimiz tarafından depremzedelere ulaştırılacaktır ifadelerini kullandı.

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#Deprem#Lukas Podolski#Sporanasayfa

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