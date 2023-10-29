Luis Diaz'ı şoke eden olay! Anne ve babası, silahlı saldırganlarca kaçırıldı

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Son yıllarda Kolombiya futbolunun en önemli isimlerinden olan ve Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen Luis Diaz'ın annesi Cilenis Marulanda ve babası Luis Manuel Diaz, La Guajira bölgesine bağlı bir kasaba olan Barrancas'ta kaçırıldı.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde Cumartesi günü araçlarıyla yaşadıkları mahallede seyir halinde olan Luis Diaz'ın anne ve babası, motosikletli ve silahlı kişiler tarafından durduruldu.

Saldırganlar, Cilenis Marulanda ve Luis Manuel Diaz'ın aracına binerek çifti kaçırdı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ! ANNE DIAZ KURTARILDI

Olayın ortaya çıkmasının ardından bölgedeki emniyet güçleri, Luis Diaz'ın ailesini kurtarmak için operasyon başlattı. Operasyon sonucunda Luis Diaz'ın annesi Cilenis Marulanda'nın kurtarıldığı açıklandı.

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KOLOMBİYA CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Luis Diaz'ın annesinin kurtarıldığını sosyal medya hesabından duyurdu: Barrancas'ta düzenlenen operasyon sonucunda Luis Diaz'ın annesi kurtarıldı. Babasını kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

ANNENİN DURUMU İYİ

Luis Diaz'ın annesiyle ilgili emniyetten yapılan açıklamada ise Cilenis Marulanda'nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

"BABA DIAZ'I ARABADAN İNDİRİP PATİKADAN GEÇİRDİLER"

Luis Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz ile ilgili yapılan takip hakkında da bilgi verildi ve anneyi kurtarma operasyonu sırasında baba Diaz'ın arabadan indirilerek o bölgedeki bir patikadan geçirildiği ve gözden kaybedildiği belirtildi.