Çaykur Rizespor - Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonlar hakkında: Golün iptali gerekirdi | Penaltı yok

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Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0'lık skorla geçerken hakem Kadir Sağlam'ın kararları tartışma konusu oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki zorlu müsabakada Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'u tek golle mağlup ederek zirve yarışına devam etti.

Süper Lig'de çıktığı son 9 maçtan galibiyetle ayrılan sarı kırmızılılar, liderlik mücadelesinde önemli bir galibiyete imza attı.

SAĞLAM'IN KARARLARI TARTIŞMA YARATTI

Galatasaray kıran kırana geçen müsabakada zorlansa da kazanmasını bilirken maçın hakemi Kadir Sağlam'ın verdiği kararlar tartışma yarattı.

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3 ÖNEMLİ POZİSYON

Maçta Çaykur Rizesporluların itirazlarına yol açan iki önemli pozisyon, Galatasaraylıların itiraz ettiği bir önemli pozisyon yaşandı...

RİZESPOR PENALTI BEKLEDİ

51. dakikada Rizesporlu Mithat Pala, topla Galatasaray ceza alanına girdiği anda Zaha ve Abdülkerim ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Ev sahibinin penaltı beklediği pozisyonu hakem Kadir Sağlam devam ettirdi.

G.SARAY PENALTI BEKLEDİ

61. dakikada Galatasaraylı oyuncu Sergio Oliveira'nın vuruşunda Çaykur Rizespor savunması geçit vermezken sarı kırmızılı futbolcular elle müdahale edildiğini belirtip itiraz etti ancak hakem Kadir Sağlam oyunu devam ettirdi.

GOLDE FAUL YAPILDIĞI İTİRAZI

68. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla ilerleyen Olawoyin, Abdülkerim ile girdiği mücadele sonunda yerde kaldı. Rizesporlular faul beklerken, devam eden pozisyonda Oliveira, maçın tek golünü attı.

PALUT'TAN HAKEM SERZENİŞİ

Galatasaray'ın golünde Abdülkerim'in Olawoyin'e faul yaptığını söyleyen Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Galatasaray'ın aldığı riskleri cezalandıramadık. Abdülkerim Bardakçı topa dokunmadan... Ne diyeyim, faul dememek için kelimeler arıyorum. Topa dokunamadan Ibrahim Olawoyin'i yere düşürüp... Pardon, Ibrahim Olawoyin yere düşüp... Faul demeyeyim. Oradan şanssız bir gol yememiz... Genç takımız, heyecan oluyor. Geçen sene değerli bir kulübümüz Soma'da oynayan oyuncumuz Zaha'ya karşı oynuyor. Üretemedik ama oyuncularımdan memnunum. Galatasaray'ı tebrik ederim. Kadir Sağlam ve Koray Gençerler daha iyi bilir. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Karara katılmasam da, 'Şöyle daha iyi olurdu' desem bile bizim için faydası yok. Benim görevim takımı ayağa kaldırmak. Birinci konum hakemler değil." dedi.

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"FAUL STANDARTLARINI BEĞENMEDİM"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Hakemin performansını nasıl buldunuz?" sorusuna "Hakem Kadir Sağlam'ın faul standartlarını beğenmedim. En çok gözüme batan yanlış verilen fauller. Bununla ilgili itirazlarımız oldu." yanıtını verdi.

Yayıncı kuruluş Beinsports'ta yayımlanan Trio programında eski hakemler Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban, Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşmasının hakem kararlarını masaya yatırdı.

"20. dakikada Sacha Boey yerde kaldı, penaltı var mı?"

Bülent Yıldırım: "Bu pozisyon aldatma, sarı kart olmalıydı."

Bahattin Duran: "Sacha Boey'e müdahale yok. Bir el teması var ama penaltı değil."

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Deniz Çoban: "Hugh Dallas 'Temas varsa düşünmeyin aldatmayı' diyor. Oyuncular da parmakla dokunmaya bile kendini atıyor. Aldatma ve sarı kart olmalıydı."

"51. dakikada Çaykur Rizespor penaltı bekledi, devam doğru mu?"

Bülent Yıldırım: "Mithat ceza sahasını görünce penaltı bekledi. Hakemin nadir doğru kararlarından bir tanesi. Fiziksel fark, Mithat kötüye kullanıyor. Penaltı yok. Burada fiziksel mücadele var, temas var ve sarı kart olmaz."

Bahattin Duran: "Zaha risk alarak sağ ve sol ellerini rakibine temas ettiriyor. Ama bu darbe ile oyuncu düşmez. Ayaktan da darbe yok. Pozisyon devam etmeli."

Deniz Çoban: "Mithat sanki 500-600 kilo omzuna yük bindirilmiş gibi çöküyor. Fizik kurallarına aykırı. Burada penaltı yok."

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"65. dakikada Galatasaray penaltı bekledi, devam doğru mu?"

Bülent Yıldırım: "Kapalı kola gelen bir top, penaltı yok."

Bahattin Duran: "Devam doğru."

Deniz Çoban: "Penaltı yok."

"68. dakikada Olawoyin'e golden önce faul var mı?"

Bülent Yıldırım: "Kimse bunun tertemiz müdahale olduğunu anlatamaz. İlhan Palut sağ koluyla ittiğini tarif ediyor. Abdülkerim arkadan itiyor. Gözden kaçmış faul, bu golün iptali gerekirdi."

Bahattin Duran: "İlhan Hoca çok güzel şekilde anlatıyor kenarda. Abdülkerim kolunu koydu, yüklendi ve itti. Top Olawoyin'in kontrolünde, bu darbeyi almasa topla oynamaya devam edecekti. Bu pozisyon benim için faul. VAR bunlara karışamıyor. Pozisyonu İlhan Hoca ile birlikte en iyi gören maçın dördüncü hakemi. Dördüncü hakem, Kadri Sağlam'a bunu bildirmeliydi. Dördüncü hakem ayak darbesine baktıysa, bu faulü kaçırmıştır."

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Deniz Çoban: "Dengesi bozulup düşmese top Olawoyin'in önünde kalacak. Abdülkerim'in müdahalesi net faul."