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Luis Cavanda, Neuchatel Xamax'a transfer oldu!

#Cavanda#Transfer#Galatasaray
Luis Cavanda, Neuchatel Xamaxa transfer oldu

Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen Luis Pedro Cavanda, İsviçre'ye transfer oldu.

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Süper Lig'de bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'da da oynayan Luis Pedro Cavanda'nın yeni kulübü açıklandı.

İsviçre ekibi Neuchatel Xamax, 31 yaşındaki sağ bek oyuncusunu transfer ettiğini duyurdu.

Açıklamada kulübün, Cavanda ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2015-16 yılında Trabzonspor, 2016-17 sezonunda da Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcu yaklaşık 2 senedir boştaydı.

Süper Lig kariyerinde toplam 32 maça çıkan ve 2461 dakika sahada kalan 31 yaşındaki futbolcu 1 asist yapmıştı.

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Luis Cavanda, Neuchatel Xamaxa transfer oldu

 

 

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#Cavanda#Transfer#Galatasaray

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