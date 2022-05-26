Beşiktaş'ta başkan adayları Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen'in listeleri belli oldu

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Beşiktaş’ta bu pazar yapılacak olan olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen, yönetim kurulu listelerini Divan Kurulu’na teslim etti.



Divan Kurulu'na ilk gelen Fuat Çimen seçimin hayırlı olmasını dilerken, yönetim kurulu aday listesini de bizzat kendisi açıkladı.

Fuat Çimen’in listesi şu isimlerden oluşuyor:



Haldun Boz, Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Banu Noyan, Behzat Güven Cem

Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek

AHMET NUR ÇEBİ: KEŞKE DAHA ÇOK ADAY ÇIKSAYDI

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Çimen'den bir süre sonra Divan kurulu'na gelerek listesini veren Ahmet Nur Çebi şu açıklamaları yaptı:

"2,5 yıldır beraber görev yaptığım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok zor bir süreçti. Yanımda duran bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yönetimimizin bir kısmıyla yollarımız ayrıldı. Gidenlere teşekkür ediyoruz, gelenlere hayırlı olsun diyoruz, diğer aday arkadaşımıza da şans diliyoruz. Keşke daha fazla aday olsaydı. Tercihim o yöndeydi ama maalesef böyle oldu. Bunun farklı etkenleri olabilir. Umarım bundan sonra daha çok adaylı seçim süreçleri yaşanır."

ÇEBİ'NİN LİSTESİNDE ŞU İSİMLER YER ALIYOR:

Emre Kocadağ, Serhan Çetinsaya, Engin Baltacı, Umut Tahir Güneş, Celal Aral, Murak Kılıç, Mehtap Ferah, Ali Bayrak

YEDEK ÜYELER:

Bilgehan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Dillioğlu, Umut Şenol, Seyit Ateş, Melih Arslan