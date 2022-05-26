Son Dakika: Beşiktaş'ta Mesut Urgancılar yeni dönemde yok! Veda etti...

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Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni dönemde Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde yer almayacağını açıkladı.

BJK’de, Feda döneminde Genel Sekreter, Cefa dönemi olarak adlandırdığım son 2,5 yılda da Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptım. Son 2,5 yılda (çoğu anlatılamasa da) BJK menfaatleri için birçok doğru iş yaptığımız kanaatindeyim. Bir Beşiktaş taraftarı olarak bunların gerçekleşmesini sağlayan Başkanımıza ve tüm destek verenlere müteşekkirim. Tecrübenin yükü ağırdır. Geleceği ayırt etmek için yeterli izan ve belleğe sahip olduğumu düşünüyorum. Futbolun planlaması ve mali disiplin ile Beşiktaş aidiyeti ve iletişim gibi yanlışlık yapılınca tarifsiz kayıplara yol açabilecek temel alanlara ve kurumsallaşma, liyakat gibi olmazsa olmazlara dair (yeni ve daha fazla) fikir ayrılığına gerek olmadığına inanıyorum. Bu nedenle yeni dönemde görev almak istemediğimi Başkanımıza birkaç kez ilettim ve nihayet dün akşam mutabık kaldık. Başkanımıza ve 29 Mayıs sonrasındaki BJK YK’na peşinen başarılar dilerim. Umarım tüm zorluklar geride kalmıştır. Yeni BJK YK’dan en önemli beklentim, ülke sporu için bir ilk olan ve çok emek verdiğim, 2009 - 2019 yılları arasındaki işlemlere dair KPMG tarafından hazırlanan özel amaçlı inceleme raporu ile ilgili başlatılmış olan hukuki sürecin sekteye uğratılmamasıdır. Allah BJK’i, BJK’e ihtiyacı olanlardan ve BJK’i sosyal ve ekonomik anlamda kendi sınıf atlama çabalarına alet etmek isteyenlerden korusun… Sağlıcakla… Mesut Urgancılar

Cyle Larin'in alt sınırı 2 milyon Euro

Teknik direktör Valerien İsmael’in raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi iç transferde, Fransız teknik adamın gelecek sezon da çalışmak istediği Cyle Larin ile henüz anlaşabilmiş değil.

Beşiktaş’ın çifte kupayla kapattığı sezonda takımı birçok maçta taşıyan, bu sezon ise istikrarsız performansı ile zaman zaman eleştirilen Larin’in menajeri Nick Mavromaras, şu anda primler hariç yıllık 1.6 milyon Euro kazanan futbolcusu için pazarlığı yıllık 2.5 milyon Euro garanti paradan açmıştı. Beşiktaşlı yöneticiler ise en fazla 1.9 milyon Euro verebileceklerini kaydettiler.

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Fedakarlık beklemek benim hakkım

Beşiktaş Yönetimi, 11 milyon Euro piyasa değeri biçilen ve sözleşmesi 30 Haziran’da sona eren 27 yaşındaki futbolcuyu bedavaya kaybetmemek için pazarlık masasından hemen kalkmak istemezken Larin’i iknaya uğraşıyor.

Yıldız futbolcunun Beşiktaşlı yöneticilere “Takımda kalmak istiyorum ancak biraz fedakârlık beklemek benim hakkım. 2 milyon Euro’dan aşağıya imzalamam. Vida ve Ljajic yıllık 3.5 milyon Euro alırken, ben çok ucuza oynadım. Dünya Kupası’nda da forma giyeceğim, o zaman fiyatım artabilir. Bunları da göz önüne almalısınız” dediği öğrenildi.