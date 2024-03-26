Lucescu, Beşiktaş'ı neden reddettiğini açıkladı! 'Gelecek sezonun başında gidebilirim'

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Süper Lig’de hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan, son olarak çalıştırdığı Dinamo Kiev’den ayrıldıktan sonra 3 Kasım’dan beri boşta olan 78 yaşındaki teknik adam, İtalyan basınından Tuttomercatoweb’e yaptığı açıklamada Kartal’ı neden reddettiğini şu sözlerle anlattı:

"GELECEK SEZONUN BAŞINDA GİDEBİLİRİM"

"Beşiktaş’ın teklifine ‘hayır’ dedim. Zirvenin bu kadar puan gerisindeyken gidemezdim. Kurulan bu takımla şampiyonluğu kazanmayı nasıl düşünürsünüz? Gelecek sezonun başından itibaren gelebileceğimi söyledim. Eğer bu mümkünse tamam, aksi durumda kendimi ne pahasına olursa olsun takım çalıştırmak zorunda hissetmiyorum. Sezon ortası bir yere gitmem."