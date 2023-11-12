Lucas Torreira'dan romantik paylaşım! Devrim Özkan'a; 'En iyi yerimsin'

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Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, ünlü oyuncu Devrim Özkan'a aşkını ilan etmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Torreira, yeni dizisinin çekimlerine başlayan sevgilisi Devrim Özkan’a çiçek yollayarak jest yapmış ve çiçeğin fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşmıştı.
Çiçeğin üzerindeki İspanyolca notta şöyle yazıyordu: “Parlamayı asla bırakmıyorsun. Sen dünyadaki en iyi aktrissin. Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın.”
YENİ PAYLAŞIM GELDİ
Geçtiğimiz gece Hatayspor'a 2-1 kaybeden Galatasaray'da Torreira, sabah saatlerinde yeni bir paylaşım yaptı.
Uruguaylı futbolcu, Devrim Özkan ile birlikte olduğu 9 fotoğraf ve beraber futbol oynadıkları 1 video paylaşırken "Sen benim en iyi yerimsin. Hayatımda olmanı seviyorum. Seni çok seviyorum aşkım" ifadelerini kullandı.
İşte paylaşımdan öne çıkan kareler;
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'dan Devrim Özkan paylaşımı...— Spor Arena (@sporarena) November 12, 2023
“Sen benim en iyi yerimsin. Hayatımda olmanı seviyorum...”https://t.co/e9ELjZev3c pic.twitter.com/VU9fdETlQi