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Lucas Torreira, Galatasaray taraftarını şaşkına çevirdi! Oynamak istediği kulübü açıkladı: 'Benim için bir rüya'

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#GALATASARAY#Lucas Torreira#TRANSFER
Lucas Torreira, Galatasaray taraftarını şaşkına çevirdi Oynamak istediği kulübü açıkladı: Benim için bir rüya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 09:14

Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukta Mauro Icardi ile birlikte başrol oynayan isimlerden olan Lucas Torreira, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da olmaktan mutlu olduğunu dile getiren başarılı futbolcu, kendisine gelen teklifler ve oynamak istediği kulüp hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u eleyerek adını son 16 turuna yazdıran Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de de zirve takibini sürdürüyor. Sarı - kırmızılıların yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira ise performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu oyunla kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Uruguaylı futbolcu, gelecek hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

ESPN Uruguay'a konuşan Torreira, kendisine gelen teklifleri ve gelecekte oynamak istediği takımı açıkladı.

İşte Torreira'nın sözleri;

"EN BÜYÜK HAYALİM BOCA"

"En büyük hayallerimden biri Boca Juniors'ta forma giymek. Orada oynamak için ölüyorum! Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yakın olduğunu biliyorum çünkü yıllardır Avrupa'dayım. Evimde, aileme yakın olmayı özledim."

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Lucas Torreira, Galatasaray taraftarını şaşkına çevirdi Oynamak istediği kulübü açıkladı: Benim için bir rüya

"RÜYAYI BESLEMEYE DEVAM ETMELİYİZ"

"Bugün size bunu söylemem normal gibi geliyor olabilir ama gençken Riquelme ile konuşmayı düşünmek bile imkansızdı. Bugün bunu yapabildiğim için mutluyum. Bir noktada bu olasılığın ortaya çıkacağını biliyorum. Sadece rüyayı beslemeye devam etmeliyiz."

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"DÖNÜŞÜM ARTIK DAHA YAKIN"

"Her şeyin zamanı gelince gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bir futbolcu olarak hayal ettiğim her şey gerçekleşti. Güney Amerika'ya dönüşüm artık daha yakın."

Lucas Torreira, Galatasaray taraftarını şaşkına çevirdi Oynamak istediği kulübü açıkladı: Benim için bir rüya

"GEÇEN YIL TEKLİFLER GELDİ AMA..."

"Geçen sene birkaç Güney Amerika takımı ile görüşmeler oldu ama şu an Galatasaray'da forma giyme vakti. Galatasaray'da bana iyi davranan insanlar için elimden geleni yapmalıyım."

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GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray kariyerinde 60 maça çıkan Lucas Torreira, 2 asist yapma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki futbolcu, sarı - kırmızılılar ile 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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#GALATASARAY#Lucas Torreira#TRANSFER

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