Louis van Gaal'in 'Türkiye' üzüntüsü! Norveç maçının skorunu öğrenince...

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Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, Letonya'yı deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından Türkiye - Norveç maçına da değindi.

Türkiye'nin kazanmasını istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten deneyimli teknik adam, "Bugün harika oynamadık ama kazandık. Türkiye ve Norveç berabere kaldı. Dünya Kupası'na 1 adım daha yaklaştık. Aldığımız galibiyetten sonra Norveç ve Türkiye ile aradaki puan farkını açtık. Ben kazandığımızdan ötürü mutluyum. Norveç hala en büyük rakibimiz fakat Norveç'e karşı Türkiye'nin kazanmasını isterdim." dedi.

MİLLİ TAKIM, GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Milliler, kalan 3 maçı da kazanması halinde lider olabilmek için Hollanda'nın en az 4, Norveç'in 2 puan kaybetmesini bekleyecek. Play-off turu için de grubu ikinci sırada bitirmesi gereken Kuntz'un öğrencileri için Norveç'in 3 puan bırakması yeterli olacak. Solbakken'in ekibinin 2 puan kaybetmesi halinde averajlara bakılacak.