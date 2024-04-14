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Liverpool'dan sonra Arsenal de mağlup oldu! Premier Lig'de şampiyonluk...

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#Premier Lig#Arsenal#İngiltere Premier Lig
Liverpooldan sonra Arsenal de mağlup oldu Premier Ligde şampiyonluk...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 21:05

Arsenal, Premier Lig’in 33. haftasında evinde mücadele ettiği Aston Villa'ya 2-0 mağlup oldu.

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Premier Lig’in 33. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Aston Villa ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda konuk ekip 84. dakikada Leon Bailey ve 87. dakikada da Ollie Watkins'in attığı gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Mikel Arteta'nın öğrencileri 71 puanla 2. sırada kalırken, şampiyonluk yarışında önemli 3 puan kaybetti.

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Aston Villa ise 63 puanla 4. sırada yer aldı.

Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal, Wolverhampton'a konuk olacak. Aston Villa da sahasında Bournemouth ile oynayacak.

Liverpooldan sonra Arsenal de mağlup oldu Premier Ligde şampiyonluk...

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#Premier Lig#Arsenal#İngiltere Premier Lig

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