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Liverpool şampiyonluk yarışında ağır yaralı! Tam 58 maçlık seri sona erdi

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#Liverpool#Premier Lig#Crystal Palace
Liverpool şampiyonluk yarışında ağır yaralı Tam 58 maçlık seri sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 18:21

Premier Lig 33. haftasında zirve mücadelesi veren Jürgen Klopp'un Liverpool'u, Crystal Palace karşısında 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yenilgi aldı.

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İngiltere Premier Lig 33. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, konuk ettiği Crystal Palace takımına 1-0 mağlup oldu ve zirveyi kaybetti.

Anfield'da oynanan maçta Crystal Palace takımına galibiyeti getiren golü 14. dakikada Eberechi Eze kaydetti.

Mücadelede üstün bir oyun ortaya koyan Liverpool, dünyaları kaçırdığı maçta yenilgiyle ayrılırken Premier Lig'de 58 maç sonra Anfield'da kaybetti.

Liverpool şampiyonluk yarışında ağır yaralı Tam 58 maçlık seri sona erdi

CITY'NIN GERİSİNE DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte 71 puanda kalan Jürgen Klopp'un öğrencileri, Manchester City'nin 2 puan arkasına düştü. Crystal Palace ise puanını 33'e yükseltti.

Liverpool, Premier Lig'in 34. haftasında Fulham deplasmanına giderken Crystal Palace ise West Ham United'ı konuk edecek.

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İŞTE PREMIER LİG'DE SON DURUM:

1- Manchester City 73 puan

2- Arsenal 71 puan (1 maçı eksik)

3- Liverpool 71 puan

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#Liverpool#Premier Lig#Crystal Palace

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