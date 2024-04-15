Liverpool'da tarih tekerrür etti ama.. 10 yıl sonra aynı senaryo!

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İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, sahasında Crystal Palace ile kozlarını paylaştı. Anfiel Road'da oynanan karşılaşmayı kazanan taraf Eberechi Eze'nin Crystal Palace oldu. Rakibini 1-0 mağlup eden Palace, ligde 33 puana yükseldi. Şampiyonluk yarışında büyük yara alan Liverpool ise 71 puanda kaldı. Ayrıca Liverpool, Anfield Road'da 58 maç aradan sonra kaybetti.

Müsabakanın 17. dakikasında Eze'nin savunma arkasına attığı pasta ayağı kayan Liverpool kaptanı Virgil Van Dijk, taraftarına 10 yıl önceyi hatırlattı.

Ancak Mateta'nın şutunda Andrew Robertson topu çizgiden çıkararak tarihin tekerrür etmesine izin vermedi.

10 yıl önce 2013-2014 sezonunun sonlarına yaklaşırken şampiyonluk yolunda Liverpool sahasında Chelsea'yi ağırlamıştı. Müsabakada ilk yarının duraklama dakikaları oynanırken Liverpool takım kaptanı Steven Gerrard'ın ayağı kayması sonucundan, Demba Ba, kaleciyle karşı karşıya kalmış ve takımını devre arasına 1-0 önde götürmüştü.

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Bu maçın ardından Liverpool, şampiyonluğu kaybetmiş ve bir süre daha kupa hasreti yaşamaya devam etmişti.

Virgil van Dijk'ın ayağının kayması, Liverpool taraftarlarını endişelendirse de Robertson'un araya girerek golü önlemesi, takımına rahat bir nefes aldırdı.

Ancak buna rağmen Kırmızılar, rakibine 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.