Liverpool'da Mohamed Salah'a rekor teklif! İngiltere'de böylesi görülmedi, yeni maaşı...

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Liverpool'da Mohamed Salah konusundaki belirsizlik devam ederken Merseyside ekibinden dikkat çeken bir hamle geldi.

BARCELONA İDDİALARI SONRASI KONUŞMUŞTU

Barcelona'nın kendisiyle ilgilendiği iddialar hakkında Mısır basınına geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Salah, "Xavi'nin beni takımında istediği ile ilgili söylenenleri okudum. Barcelona gibi bir takımın benimle ilgilenmesi beni mutlu ediyor ama Liverpool'da mutluyum ve gelecekte neler olacağını göreceğiz. Şu anda dünyanın en güçlü ligi olduğu için Premier Lig'de kalmayı tercih ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

KLOPP'TAN YÖNETİME MESAJ

2023 yılında sözleşmesi bitecek olması sebebiyle uzun süredir geleceği hakkında birçok iddia ortaya atılan Salah için Liverpool'un menajeri Klopp, yönetme mesaj göndermişti.

Alman teknik adam "Sizin finansal değeriniz takımın size verdiği değeri ve sizi takıma tutmak için neler yapabileceğini gösterir. Ama tüm karar sadece finansal detaylara bağlı değil" şeklinde açıklama yapmıştı.

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TARİHİN EN İYİ MAAŞI

Bu gelişmelere karşın Salah konusunda belirsizlik devam ederken Liverpool, yıldız oyuncu takımda tutmak adına önemli bir hamle yaptı.

ESPN'in haberine göre; Liverpool, Mısırlı futbolcuya Premier Lig'deki en yüksek maaşı teklif etti.

Haberde; Salah'ın, teklifi kabul etmesi halinde lig tarihinde yılda 29 milyon euro kazanan ilk oyuncu olacağı belirtildi.

17 MİLYON EUROLUK ZAM

2018'de Liverpool ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayan Salah, şu anda ayda yaklaşık 237 bin Euro, yani sezon başına yaklaşık 12 milyon Euro kazanıyor.

Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 24 maçta 22 gol, 10 asist yapma başarısı gösterdi.

MANE İÇİN AYRILIK SİNYALİ

Liverpool'un Salah'a bu maaşı ödemesi halinde yine 2023'te kontratı bitecek olan Mane'nin şartlarını karşılamakta zorlanacağı vurgulandı. 2016 yılından beri Premier Lig ekibinde forma giyen Senegalli yıldız için Real Madrid'in devreye girebileceği konuşuluyor.