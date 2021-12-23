Premier Lig'de Omicron krizi! Futbolda yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir mi?

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Dünya futbolunun en üst seviyesi olarak görülen İngiltere Premier Lig'de derin bir koronavirüs krizi yaşanıyor. Lig yönetiminden yapılan son açıklamada kulüplerdeki pozitif vakaların toplam 90'ı aştığı ifade edilmişti. Bu seviye, pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek pozitif vaka seviyesi olarak kayıtlara geçmiş durumda.

MAÇLAR ERTELENİYOR, FİKSTÜR SIKIŞIYOR

20 takımla oynanan Premier Lig'de fikstür sezon başında belirleniyor. Bunun yanı sıra İngiliz futbolunun geleneksel organizasyonları olan Federasyon Kupası (FA Cup) ve Lig Kupası maçlarının da oynanacağı haftalar yine sezon başında belirleniyor.

Premier Lig'de şu ana kadar 11 maç ertelenmiş durumda ve pozitif vakaların seyrine bakılırsa ertelemeler daha da artacak. FA Cup ve Lig Kupası fikstürünün de gelmesiyle ertelenen maçların ne zaman oynanacağı soru işareti haline geldi.

"DURUM TEHLİKELİ, LİGİ DURDURALIM"

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Geçtiğimiz günlerde bazı takımlardan durumun tehlikeli bir noktaya gittiği ve bu sebeple ligi durdurmanın ciddi şekilde düşünülmesi gerektiği yönünde açıklamalar gelmişti. Olağanüstü toplantı gerçekleştiren lig yönetimi, 'Devam' kararı aldı.

Brentford menajeri Thomas Frank, konuyla ilgili; "Omicron varyantı dünya çapında orman yangını gibi yayılıyor. Ondan korunmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Antrenman sahalarını 3-4 veya 5 günlüğüne kapatarak çok şey yapabileceğimizi düşünüyorum ve sonra tekrar gidebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Van Dijk, Fabinho gibi oyuncuları koronavirüse yakalanan Liverpool'da menajer Jürgen Klopp ise devam etme taraftarı olduğunu söyledi.

Aşılar, sizi hastalıktan tamamen korumasa da semptomsuz atlatmanızı veya hafif geçirmenizi sağlıyor. Bu yüzden hepimizin aşı olması çok önemli. Tesislerimizde çalışan herkes çift aşılı ve en kısa zamanda üçüncü doz aşısını olacak. Aşı olmak, bir sadakat, dayanışma ve beraberlik meselesi. Eğer bir oyuncu aşı olmayı tercih etmiyorsa, o oyuncu hepimiz için sürekli bir tehdit oluşturuyor demektir. Jürgen Klopp

AŞILANMA ORANI EN DÜŞÜK LİG: PREMİER LİG

İngiliz The Telegraph'ta Premier Lig'de yaşanan koronavirüs kriziyle ilgili Avrupa'nın diğer büyük liglerini de kapsayan detaylı bir inceleme yayınlandı. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'deki futbolcuların aşılanma oranlarının da yer aldığı incelemeden detaylar ve dikkat çeken noktaları derledik:

İngiltere Premier Lig'de futbolcuların aşılanma oranı %77, İngiltere futbolunda ise oran %59'a düşüyor. Almanya Bundesliga'da aşılanma oranı %94, İtalya Serie A'da %98, İspanya La Liga'da %93 ve Fransa Ligue 1'de %95.

Premier Lig'de geride kalan hafta, oynanması gereken maçların %60'ı ertelendi. İngiltere futbolunun genelinde ertelenen maçların oranı ise %53'ü buldu. İncelemeye konu olan diğer dört büyük ligde ertelenen maç olmadı.

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*Grafik: Harun Elibol

ALMANYA'DA STADYUM KAPASİTELERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Omicron varyantının etkisini arttırmasının ardından Almanya Bundesliga'da %100 olan stadyum kapasiteleri %50'ye düşürüldü. Bayern Münih'in 8 Aralık'ta Barcelona ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı tedbir amaçlı seyircisiz oynandı. İngiltere'de artan vaka sayılarına rağmen buna benzer bir karar alınmış değil.

İNGİLTERE'DE DİĞER DÖRT ÜLKENİN TOPLAMINDAN FAZLA GÜNLÜK POZİTİF VAKA VAR

Koronavirüs salgınının bu 5 ülkedeki seyrine bakacak olursak İngiltere'de 20 Aralık Pazartesi günü 91 bin 743 pozitif vaka açıklandı. Bu sayı, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya'nın aynı gün açıkladığı pozitif vaka sayısı toplamından fazla. 20 Aralık Pazartesi günü buy dört ülkede toplam 79 bin 566 pozitif vaka olduğu duyuruldu.

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PREMIER LİG'DEN STADYUMA GİRİŞLERDE YENİ ŞARTLAR

İngiltere Premier Lig yönetimi, artan vakalar sonrasında resmi sağlık birimleriyle toplantı yaparak stadyumlara girişlere yeni düzenlemeler getirildiğini açıkladı. Düzenlemede kapasite düşürmeyle ilgili bir karar bulunmuyor.

İşte alınan yeni önlemler doğrultusunda tribüne girebilme şartları:

-18 yaşından büyük her birey, NHS Covid Pass uygulaması aracılığıyla maça girebilir olduğunu kanıtlamak zorunda.

- NHS Covid Pass uygulaması edinemiyorsanız çift aşı belgesi veya maç saatinden 48 saat öncesine kadar yaptırılmış ve negatif sonuçlanmış test ibraz etmek zorundasınız.

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- Her kulüp kendi stadyumunda koronavirüs durum kontrolü yapacak.

- Belirtilen şartları yerine getiremiyorsanız stadyuma alınmayacaksınız.

- Stadyumdaki kapalı alanlarda maske takmak zorunludur.

- Her kulübün ve kulübün bulunduğu şehrin aldığı farklı kararlar olabilir. Maça gideceğiniz şehirdeki kurallara uymak zorundasınız.

- Eğer koronavirüs semptomunuz varsa evinizden çıkıp stadyum çevresine gitmeye veya maça girmeye çalışmayın.

- Lütfen stadyuma başlama vuruşundan olabildiğince erken gidin.

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AŞILANMAYAN FUTBOLCULARA YAPTIRIM VEYA RUTİN DIŞI TEST YAPILMIYOR

Özellikle Fransa ve Almanya'da aşısız oldukları kulüplerce bilinen futbolculara haftada en az iki kez test yapılıyor. İngiliz kulüpleri bu konuda oyunculara daha fazla serbestlik vermiş durumda. Yalnızca maçlar öncesi zorunlu test yapılan futbolculara bunun dışında test yapan kulüp sayısı oldukça az.

NFL VE NBA'DA ÇOK SIKI KURALLAR VAR

Amerikan Futbol Ligi NFL ve NBA'de aşısız sporcular için çok sıkı kurallar bulunuyor. NFL'de sporcuların aşılanma oranı %95'e ulaşmış durumda. Aşı olmayan sporcular ise eyalet kuralları gereğince gerekli testleri yaptırıp bazı maçlara takımlarıyla seyahat edebilirken bazı maçları ise kaçırıyorlar.

NBA'de Kyrie Irving'in durumunu bütün dünya yakından takip ediyor. Aşı olmayı reddeden Irving, sezon başından bu yana Brooklyn Nets'te forma giyemedi. Nets'in antrenmanlara davet ettiği basketbolcu, takımla çalışmaya başlayabilmesi için 5 gün art arda negatif test sonucu vermek zorunda. Takıma katıldığında da her gün test yaptırması gerekiyor. Takımın davetine olumlu yanıt veren Kyrie Irving, yaptırdığı testlerden biri pozitif çıktığı için karantina protokolüne alındı.

Kyrie Irving, eyalet ve ülke kuralları gereğince takımıyla New York'a ve Kanada'ya gidemeyecek.

BİR BAŞKA TARTIŞMA: TRANSFERDE 'AŞILI OYUNCU' PİYASASI

Koronavirüs sebebiyle yeterince sarsılan ve sarsılmaya devam etmesi beklenen İngiltere Premier Lig'de yeni bir konu da tartışılmaya başlandı: Transferde 'aşılı futbolcu' piyasası.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada; "Şu anda transfer konusunda anlaştığımız bir oyuncu yok ama transfer yaparsak aşılı futbolcuları tercih edeceğiz. Aksi kararı alıp planlarımızı riske atamayız" ifadeleri kullanmıştı.

Klopp'un bu görüşüne Aston Villa menajeri Steven Gerrard ile Newcastle United menajeri Eddie Howe da katılmıştı.

THOMAS TUCHEL: AŞI OLMAYANLARI AVLARCASINA HAREKET EDEMEYİZ

Tartışmada yeni cepheyi ise Chelsea menajeri Thomas Tuchel açtı. Tuchel; "Aşı olmamış insanları parmakla göstererek veya onları avlarcasına hareket ederek bir yere varamayız. Herkesin bir fikri var. Benim bir fikrim var, sizin bir fikriniz var, aşı olmayı tercih etmeyen insanların da fikirleri var. Bu duruma saygı duyan düzenlemeler olmalı. Çalışma alanlarında; bunlara ofis veya bizimki gibi saha çalışmaları da dahil, aşı olmayan insanlara ait bir çevre oluşturulabilir. Bazı alanlara giremeyebilirler. Aşı olmamayı tercih ettilerse bu kararlara saygı duyacaklardır ama insanları aşı olmaya zorlayamazsınız. Ben uzman değilim ama bir insan olarak düşüncelerim bu şekilde."

RECEP UÇAR: AŞI OLMAK İSTEMEYEN FUTBOLCULARIMI KONUŞARAK İKNA ETTİM

Spor Arena olarak ülkemizde görev yapan iki teknik direktöre konuyla ilgili görüşlerini sorduk.

Spor Toto 1. Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, şunları söyledi:

Kendi takımımdaki bütün oyunculara aşı yaptırttım. Olmak istemeyenler vardı ama futbolun bireysel bir spor olmadığını söyledim. İçinde olduğumuz ruhsal durumumuz bile yanımızdaki insan için önemli. Bu yüzden futbolcularıma biraz yaptırım koydum. Ümraniyespor’da herkes iki doz aşısını olmuş durumda.

Aşısız futbolcuları transfer etmek ister misiniz?

Bu çok hassas bir konu. Teknik direktör olarak görüş belirtebileceğim bir konu değil. Bu bilimsel bir boyut, birçok şey deneme yanılma ile gidiyor. Aşı olmak istemeyen bir sporcuyu transfer etmek istersem onunla konuşarak aşı olması için ikna etmeye çalışırım. İlk planda aşılı olmasını tercih ederim.

TURGAY ALTAY: KİMSEYE ZORLA BİR ŞEY YAPTIRAMAZSINIZ

Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK'yı çalıştıran Turgay Altay ise konuyla ilgili şunları söyledi:

İnsan özgür bir canlı o yüzden bireysel olarak kimseye hayatında zorla bir şey yaptıramazsınız. Evet ben aşımı oldum ve güvenli olduğunu düşünüyorum ama aşı olmak istemeyen oyunculara saygı duyuyorum. Aşı olmadan kurallara uygun olacak bir düzen oluşturulabiliyorsa bu karara saygı duymak gerekiyor. Manisa FK’da ise bütün futbolcularımız aşı yaptırmış durumda.