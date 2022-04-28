Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Liverpool - Villarreal maçında inanılmaz hata! Klopp ve Mane Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

#Liverpool#Villarreal#Estupinan
Liverpool - Villarreal maçında inanılmaz hata Klopp ve Mane Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Liverpool'un Villarreal'i 2-0 yenerek final için büyük avantaj elde ettiği Şampiyonlar Ligi yarı final maçına İspanyol ekibinin yaptığı hatalar damga vururken, Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp ve Sadio Mane tarihe geçti.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool ile Villarreal karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla Liverpool olurken, Villarreal'in yıldızlarının yaptığı hatalar geceye damga vurdu.

Yarı finale gelene kadar Şampiyonlar Ligi'nde önce Juventus sonra da Bayern Münih'i eleyen Villarreal'de teknik direktör Unai Emery, Liverpool maçı öncesi rakiplerinden korkmadıklarını söylemişti.

Emery açıklamasında, "Liverpool'un bize saygı duyacağını biliyoruz. Juventus ve Bayern Münih gibi büyük takımları eledik. Liverpool, maçın zor geçeceğini ve sahada yüzde yüzünü vermesi gerektiğini biliyor. Bizim için Juventus ve Bayern Münih'ten bile daha yüksek bir zorluk olacak. Ama gördüğüm şey, bana mükemmel bir oyun oynamam ve en iyi Liverpoool'u yenmem için motivasyon veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Mücadelenin ilk yarısı büyük bir çekişmeye sahne olurken, ikinci yarıda Villarreal cephesinin yaptığı hatalar maçın kontrolünün Liverpool lehine geçmesini sağladı.

VILLARREAL'DEN İNANILMAZ HATA

Maçın 53. dakikasında Liverpool'un seri paslaşmaları sonrası Henderson ceza sahasının sağından bir orta yapmak istedi. Villarreal savunmasında Estupinan'a çarpan top, tecrübeli kaleci Rulli'nin hatasının ardından ağlarla buluştu. Estupinan'a çarpıp kaleye doğru yönelen topu sağ yerine sol eliyle yumruklamak isteyen Rulli'nin hatası sonrası Liverpool 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

MANE DROGBA'YI YAKALADI

55. dakikada ise sahneye çıkan Sadio Mane, skoru 2-0'a getirerek Liverpool'u rahatlattı. Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki 14’üncü golünü atan Sadio Mane, turnuva tarihinde en yüksek sayıya ulaşan iki Afrikalı oyuncudan biri oldu. Devler Ligi'nde eleme aşamasında 14 golü bulunan diğer isim ise Didier Drogba...

Gözden Kaçmasın

Liverpool 2-0 Villarreal (Maçın özeti)Liverpool 2-0 Villarreal (Maçın özeti)Haberi görüntüle

KLOPP TARİHE GEÇTİ

Opta'nın bir başka verisine göre ise Jürgen Klopp, Marcelo Lippi ve Ottmar Hitzfeld ile birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinde evindeki yarı final maçlarının tamamını kazanıp turnuvada en çok maça çıkan teknik direktör oldu. (4/4; Marcelo Lippi ve Ottmar Hitzfeld ile eşit).

Haberle ilgili daha fazlası:
#Liverpool#Villarreal#Estupinan

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard