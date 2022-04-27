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Canlı Anlatım: Liverpool Villarreal maçı

#Liverpool#Villareal#Liverpool Villareal Maçı Ne Zaman
Canlı Anlatım: Liverpool Villarreal maçı

Liverpool ile Villarreal, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Liverpool ile Villarreal, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geliyor.

İkinci yarı oynanıyor

Liverpool: 2

Villarreal: 0

Goller: 53' Henderson, 55' Mane

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Luis Díaz, Sadio Mané

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Parejo, Capoue, Coquelin; Lo Celso, Danjuma, Chukwueze

LİVERPOOL VİLLAREAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Liverpool, Villareal'i konuk ediyor. Saat 22.00'da başlayan mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebiliyor.

 

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