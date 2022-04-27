Canlı Anlatım: Liverpool Villarreal maçı

Liverpool ile Villarreal, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geliyor.
İkinci yarı oynanıyor
Liverpool: 2
Villarreal: 0
Goller: 53' Henderson, 55' Mane
İLK 11'LER
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Luis Díaz, Sadio Mané
Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Parejo, Capoue, Coquelin; Lo Celso, Danjuma, Chukwueze
LİVERPOOL VİLLAREAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Liverpool, Villareal'i konuk ediyor. Saat 22.00'da başlayan mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebiliyor.