Liverpool - Arsenal maçında skandal karar! Herkes penaltı bekledi ancak...

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İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Arsenal, 4. dakikada Gabriel ile öne geçerken Liverpool bu gole 29. dakikada Mohamed Salah ile karşılık verdi.

Liderlik maçında kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı.

Bu sonucun ardından Arsenal 40 puanla lider, Liverpool ise 39 puanla ikinci sırada yer aldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Liverpool, Burnley deplasmanına konuk olacak.

ODEGAARD ELLE OYNADI

Arsenal'de Martin Ødegaard, Liverpool'un Mohamed Salah ile geliştirdiği atakta topa elle müdahale ederken ev sahibi takım penaltı itirazında bulundu.

Yoğun penaltı itirazlarının yaşandığı pozisyonda VAR devreye girmedi ve hakem oyunu devam ettirdi.

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GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR

ARSENAL PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Arsenal'da Havertz'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon sonrası Topçular da penaltı bekledi ancak VAR incelemesinin oyun devam etti.